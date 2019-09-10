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Новый обмен пленными: Денисова назвала дату

13:30
Новый обмен пленными: Денисова назвала дату - фото 1
Новый обмен пленными: Денисова назвала дату

Украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказала СМИ, когда стоит ожидать новый обмен пленными между Украиной и Россией. Спойлер: очень скоро.

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Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на прямую речь чиновницы.

"Перспективы обмена есть, я считаю, что в этом году обмен произойдет ... Мы не останавливаемся, мы проводим личные переговоры, президент и руководитель рабочей группы, именно господин Ермак, проводят переговоры для того, чтобы вернуть всех. Сейчас наших, те которые идентифицированы, 113, из них 89 крымских татар", - заявила Денисова.

Ранее аналогичное заявление сделал и президент Украины Владимир Зеленский. По словам гаранта, новый обмен состоится "не через год и не через два".

Также отметим, что в целом Запад одобрил переговорный процесс Украины и России касательно обмена пленными. Но есть нюанс.

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Владимир Зеленский омбудсмен пленные Обмен Новости Украина
Украинская правда
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