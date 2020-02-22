Из-за коронавируса: Глава Тернопольщины подал в отставку

Из-за коронавируса: Глава Тернопольщины подал в отставку

Глава Тернопольской ОГА Игорь Сопеля подал в отставку из-за акций протеста против эвакуации украинцев из Китая.

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

"В связи с ситуацией, возникшей на Тернопольщине из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения о эпидемиологической безопасности Президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 февраля в нескольких регионах Украины разгорелись протесты из-за слухов об эвакуации украинцев из Уханя. Наивысшей кульминации "коронабунт" достиг в Новых Санжарах Полтавской области.

На фоне разгоревшихся столкновений, местные депутаты обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не привозить в поселок наших сограждан. Позже "уханьцы" все же были доставлены в местный санаторий. Однако оставался нерешенным один вопрос: кто виноват в беспорядках? Глава МВД Арсен Аваков попытался дать ответ.