"Слуге народа" припомнили отсидку за изнасилование девочки

Роман Иванисов оказался насильником

Представитель партии Зеленского "Слуга народа" Роман Иванисов должен каждый день слышать "выйди отсюда, насильник" от президента. Поскольку отбывал срок за тяжелейшее преступление - изнасилование несовершеннолетней неестественным путем.

Изначально документы о том, что прошедший по мажоритарке в Ровенской области Иванисов чалился на зоне, опубликовал экс-нардеп Игорь Мосийчук.

И хотя источнику в виде перебежевшего от "радикалов" политика верить особо нельзя, информация эта нашла свое подтверждение.

Хотя "слуга народа" и начал козырять своими справками о несудимостях, источники ряда СМИ в правоохранительных органах отсидку нардепа подтвердили. Более того, судимость Иванисова оказалась погашенной, поэтому по закону в Верховной Раде находиться он может.

Как оказалось, фанат Зеленского в 1996-м году был осужден Запорожский областным судом по части третьей статьи 117 УК Украины - "Изнасилование несовершеннолетней" и части второй статьи 118 - "Изнасилование несовершеннолетней неестественным образом".

Впервые задержали его за это преступление в 95. Копы тогда подозреваемого отпустили, но вскоре снова упаковали. На этот раз, чтобы привлечь к ответственности. По решению судей, Иванисов должен был провести в исправительно-трудовой колонии 3,5 года, но вышел на 12 месяцев раньше условно-досрочно.

Не смотря на очевидную правдивость всплывших подробностей из жизни, нардеп уже вторые сутки пытается отнекиваться от имевших место быть в его биографии фактов. А вот глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объявил, что в случае подтверждения судимости за изнасилование, вынесет вопрос на рассмотрение партии.