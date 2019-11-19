"Слуге народа" припомнили отсидку за изнасилование девочки
Представитель партии Зеленского "Слуга народа" Роман Иванисов должен каждый день слышать "выйди отсюда, насильник" от президента. Поскольку отбывал срок за тяжелейшее преступление - изнасилование несовершеннолетней неестественным путем.
Изначально документы о том, что прошедший по мажоритарке в Ровенской области Иванисов чалился на зоне, опубликовал экс-нардеп Игорь Мосийчук.
И хотя источнику в виде перебежевшего от "радикалов" политика верить особо нельзя, информация эта нашла свое подтверждение.
Хотя "слуга народа" и начал козырять своими справками о несудимостях, источники ряда СМИ в правоохранительных органах отсидку нардепа подтвердили. Более того, судимость Иванисова оказалась погашенной, поэтому по закону в Верховной Раде находиться он может.
Как оказалось, фанат Зеленского в 1996-м году был осужден Запорожский областным судом по части третьей статьи 117 УК Украины - "Изнасилование несовершеннолетней" и части второй статьи 118 - "Изнасилование несовершеннолетней неестественным образом".
Впервые задержали его за это преступление в 95. Копы тогда подозреваемого отпустили, но вскоре снова упаковали. На этот раз, чтобы привлечь к ответственности. По решению судей, Иванисов должен был провести в исправительно-трудовой колонии 3,5 года, но вышел на 12 месяцев раньше условно-досрочно.
Не смотря на очевидную правдивость всплывших подробностей из жизни, нардеп уже вторые сутки пытается отнекиваться от имевших место быть в его биографии фактов. А вот глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объявил, что в случае подтверждения судимости за изнасилование, вынесет вопрос на рассмотрение партии.