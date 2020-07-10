Владимир Зеленский Карантин в Украине Пленки Деркача война на Донбассе Досье

Нидерланды подают в суд на России как виновника гибели MH17

16:48
Россию прямо обвинили в гибели MH17 - фото 1
Россию прямо обвинили в гибели MH17

Правительство Королевства Нидерланды в ближайшее время направит иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Предметом иска станет гибелл 298 пассажиров и членов экипажа малазийского боинга рейса MH17, который был сбит русскими террористами и их пособниками в небе над Украиной 2014 году.

Суд по делу MH17: прокуроры доказали, что "Боинг" был сбит российскими военными из "Бука"

Об этом говорится в письме правительства в парламент страны.

Правительство планирует в ЕСПЧ добиться «правды, справедливости и ответственности» для всех 298 человек, погибших в авиакатастрофе.

Напомним, сейчас в Международном уголовном трибунале в Гааге проходит рассмотрение дела о гибели рейса MH17. В суде представлены факты и доказательства того, что гражданский борт был сбит русским оружием и русскими военными при поддержке пророссийских сепаратистов. Однако Трибунал обвиняет конкретных людей, а не государство.

Россия уже шесть лет все обвинения отвергает, хотя факты и свидетели говорят о вине этого государства - спонсора международного терроризма.

Таким образом, иск в ЕСПЧ будет для Нидерландов следующим этапом наказания виновных и признания преступлений режима Путина государственной политикой РФ.

Отметим, что русские к этому уже подготовились - новая конституция этого государства "разрешает" России не исполнять решения международных судов.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Гаага ЕСПЧ Нидерланды Расследование MH17 Россия терроризм Новости Мир
Другое на тему
Преступление раскрыто - фото 1
Грабители-гранатометчики, укравшие из авто «Укрпошти» 2,7 миллиона, пойманы
18:55
Наблюдатели ОБСЕ иногда "прозревают" - фото 1
Русские в пять раз увеличили количество военной техники на линии фронта
17:00
В Казахстане фиксируют вспышку пневмонии от "нового" вируса - фото 1
Китайские дипломаты объявили о "новой смертельной пневмонии" в Казахстане
14:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Канадські будні - фото 1
Далека близька країна. Що ми знаємо про Канаду
01 июля, 17:30
Гей, брати, до світлої мети (с) - фото 1
На чужій землі: Анексія Закарпаття як типовий приклад політики Кремля
29 июня, 12:50
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
28 июня, 19:30