Нидерланды подают в суд на России как виновника гибели MH17

Россию прямо обвинили в гибели MH17

Правительство Королевства Нидерланды в ближайшее время направит иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Предметом иска станет гибелл 298 пассажиров и членов экипажа малазийского боинга рейса MH17, который был сбит русскими террористами и их пособниками в небе над Украиной 2014 году.

Об этом говорится в письме правительства в парламент страны.

Правительство планирует в ЕСПЧ добиться «правды, справедливости и ответственности» для всех 298 человек, погибших в авиакатастрофе.

Напомним, сейчас в Международном уголовном трибунале в Гааге проходит рассмотрение дела о гибели рейса MH17. В суде представлены факты и доказательства того, что гражданский борт был сбит русским оружием и русскими военными при поддержке пророссийских сепаратистов. Однако Трибунал обвиняет конкретных людей, а не государство.

Россия уже шесть лет все обвинения отвергает, хотя факты и свидетели говорят о вине этого государства - спонсора международного терроризма.

Таким образом, иск в ЕСПЧ будет для Нидерландов следующим этапом наказания виновных и признания преступлений режима Путина государственной политикой РФ.

Отметим, что русские к этому уже подготовились - новая конституция этого государства "разрешает" России не исполнять решения международных судов.