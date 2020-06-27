Суд по делу MH17: прокуроры доказали, что "Боинг" был сбит российскими военными из "Бука"

Русские больше не смогут отмазываться от причастности к крушению MH17

В ходе вчерашнего заседания суда в Гааге представители обвинения начисто уничтожили все аргументы российских террористов о том, что гражданский лайнер с 298 людьми на борту "был сбит украинскими военными".

Представители обвинения продемонстрировали служителям Фемиды доказательства того, что рейс MH17 был сбит боеприпасом зенитно-ракетного комплекса "Бук", который был привезен из России.

В ходе судебных слушаний по делу катастрофы самолета Малайзийских авиаланий прокуроры показали запись телефонных разговоров, которые не оставляют русским шанса для маневра.

Переговоры участников суда, которым выдвинули обвинения в сбитии самолета, свидетельствуют о том, что они думали, что сбили украинский истребитель..

17 июля 2014-го в 16:48 подозреваемый Леонид Харченко отзвонился Сергею Дубинскому:

"Мы уже на месте. Мы уже сбили "Сушку".

В 19:52 террорист Дубинский звонил другому подозреваемому, Олегу Пулатову, и спрашивал, стрелял ли "Бук". Последний ответил, что ЗРК сбил "Су" после того, как украинский самолет сбил "Боинг". В итоге этот отчет и попал на стол к Гиркину-Стрелкову.

С учетом того, что на территории Донбасса никаких других самолетов, кроме MH17, 17 июля сбито не было, а в обломках лайнера и в телах пассажиров международная следственная группа нашла фрагменты ракеты от "Бука", никаких альтернативных сценариев быть попросту не может.

- Существует так много доказательств, указывающих на российскую ракету из "Бука", что другие версии не требуют дальнейшего расследования, - отметили прокуроры.

Напомним, пассажирский лайнер МН17 был сбит из ЗРК "Бук" в июле 2014 г.; погибло 298 людей. Сразу после трагедии боевики "ДНР" попытались переложить вину на Украину, однако их доводы оказались несостоятельными. В июле 2019 г. Украина передала Нидерландам уголовное дело по "Боингу".

По данным Международной следственной группы (JIT), в гибели самолета MH17 виновны россияне Сергей Дубинский ("Хмурый"), Олег Пулатов ( "Гюрза"), Игорь Гиркин ("Стрелков"), а также украинец Леонид Харченко ("Крот"). Все подозреваемые на данный момент проживают на территории РФ.

В феврале 2020 г. Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем виновникам гибели малайзийского "Боинга" и вызвала их для проведения следственных действий.

9 марта 2020 г. в пригороде Амстердама (Нидерланды) суд начал слушание по делу малазийского "Боинга", сбитого боевиками в июле 2014 г. Никто из обвиняемых на процесс не явился.