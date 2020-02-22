Евровидение-2020: Кто поедет от Украины?

В субботу, 22 февраля, состоялся финал Национального отбора "Евровидение-2020". Кто же поедет от Украины?

После двух полуфиналов на музыкальном ристалище сошлись шесть участников: Khayat, Tvorchi, Марина Круть, Go-A, Jerry Heil и скандальный Дэвид Аксельрод. И вот, конкурсній отбор прошел, оценки судей и зрителей были составлены.

Настал момент истины.... Итак, на Евровидении-2020 нашу страну будет представлять….

...группа Go-A с песней "Соловей"!

Своей любви к счастливцам не скрывали ни зрители, ни корифеи украинской сцены, вроде Андрея Данилко. В частности, певец заявил следующее:

"Хочу сказать правду – я считаю (я серьезно), вы лучшие! С первого полуфинала вы для меня фавориты. Украина так раньше не была представлена никогда.При том, что это не моя музыка, но я сижу и получаю удовольствие. И образ странненький, как я люблю".