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Евровидение-2020: Кто поедет от Украины?

Вчера, 22:54
Евровидение-2020: Кто поедет от Украины? - фото 1
Евровидение-2020: Кто поедет от Украины? / 24 канал

В субботу, 22 февраля, состоялся финал Национального отбора "Евровидение-2020". Кто же поедет от Украины?

Евровидение 2020: Финалиста нацотбора жестоко развалила собственная пиарщица

После двух полуфиналов на музыкальном ристалище сошлись шесть участников: Khayat, Tvorchi, Марина Круть, Go-A, Jerry Heil и скандальный Дэвид Аксельрод. И вот, конкурсній отбор прошел, оценки судей и зрителей были составлены.

Настал момент истины.... Итак, на Евровидении-2020 нашу страну будет представлять….

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...группа Go-A с песней "Соловей"!

Своей любви к счастливцам не скрывали ни зрители, ни корифеи украинской сцены, вроде Андрея Данилко. В частности, певец заявил следующее:
"Хочу сказать правду – я считаю (я серьезно), вы лучшие! С первого полуфинала вы для меня фавориты. Украина так раньше не была представлена никогда.При том, что это не моя музыка, но я сижу и получаю удовольствие. И образ странненький, как я люблю".
Евровидение-2020: Кто поедет от Украины? - фото 196244
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Киев Андрей Данилко Шоубиз
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