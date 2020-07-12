Нидерланды хотят присоединения других стран к иску против России из-за MH17

Украина может присоединиться к иску Нидерландов в ЕСПЧ

Правительство Нидерландов изучает варианты привлечения других пострадавших стран к судебной тяжбе с Кремлем в Европейском суде по правам человека. К процессу может присоединиться и Украина.

С таким заявлением выступил посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов, отметив, что хотя Амстердам и выступает от имени всех погибших и их родственников, официальный Киев также не против быть стороной процесса.

В данный момент юристы "изучают возможность добавления других стран" в межгосударственный спор.

- Нидерландская сторона рассматривает возможность присоединения государств-членов объединенной следственной группы и правительств стран, чьи граждане погибли в результате сбивания самолета, - подчеркнул дипломат. - Украина будет принимать решение о присоединении к нидерландскому иску, исходя из рассмотрения дела "Украина против РФ" в Международном суде ООН и межгосударственном иске против России в ЕСПЧ, инициированном нами ранее

В так называемую JIT - международный следственный орган, созданный для расследования гибели "Боинга" Малайзийских авиалиний, входят правоохранители Бельгии, Малайзии, Украины и Австралии, а также самих Нидерландов.

Напомним, сейчас в Международном уголовном трибунале в Гааге проходит рассмотрение дела о гибели рейса MH17. В суде представлены факты и доказательства того, что гражданский борт был сбит русским оружием и русскими военными при поддержке пророссийских сепаратистов. Однако Трибунал обвиняет конкретных людей, а не государство.

Россия уже шесть лет все обвинения отвергает, хотя факты и свидетели говорят о вине этого государства - спонсора международного терроризма.

Таким образом, иск в ЕСПЧ будет для Нидерландов следующим этапом наказания виновных и признания преступлений режима Путина государственной политикой РФ.

Отметим, что русские к этому уже подготовились - новая конституция этого государства "разрешает" России не исполнять решения международных судов.