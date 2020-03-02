"Ничего особенного": Премьер высказался о тайном свидании с Ермаком

"Ничего особенного": Премьер высказался о тайном свидании с Ермаком

В понедельник, 2 марта, премьер-министр Алексей Гончарук раскрыл детали своей тайной встречи с главой ОПУ Андреем Ермаком.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

"Я каждый день встречаюсь с кем-то, с кем разговариваю, иногда, не поверите, с кем-то ужинаю. Ничего особенного в этом разговоре не было. Мы обменялись мнениями относительно того, что происходит, обсуждали ряд рабочих вопросов. Ничего особенного, что я мог бы отдельно комментировать", - заявил премьер-министр.

Напомним, ранее в некоторых СМИ появилась информация о скором увольнении премьер-министра Алексея Гончарука. Президент Украины будто бы недоволен низкой эффективностью правительства и недоверием к нему большинства населения страны.

28 февраля спикер ВРУ Дмитрий Разумков по требованию президента Украины Владимира Зеленского подписал распоряжение о созыве 4 марта внеочередного заседания Рады. Предположительно в этот день и решится судьба правительства Алексея Гончарука.

1 марта премьер-министра заметили в одном из столичных кафе за разговором с Андреем Ермаком, что лишь укрепило слухи об отставке главы Кабмина.

На следующий день Алексей Гончарук созвал брифинг и опроверг информацию о своем увольнении.