Неуклюжий Руис разнес Энтони Джошуа (ВИДЕО)

Энди Руис - новый абсолютный чемпион среди супертяжеловесов

Мексиканский супертяж Энди Руис-младший завоевал титул абсолютного чемпиона мира, став обладателям поясов WBA, WBO, IBF и IBO. А для феерической победы ему понадобилось "всего-то" уложить бесспорного фаворита поединка Энтони Джошуа.

В победу Руиса не верил, пожалуй, никто. Но он не просто не сдавался, а сумел переломить ход поединка. И четырежды отправить соперника полежать на настил ринга.

Все эпичное началось в третьем раунде, когда владеющий и центром ринга, и инициативой Джошуа точно пробил в челюсть и отправил Руиса в нокдаун. После этого британец, судя по всему, посчитал, что оппонент ему не может угрожать ничем. И тут же два раза упал от мощных плюх мексиканца.

Следующие минуты матча были более-менее спокойными: Джошуа атаковал, Руис отбивался, хотя и выходил в контратаки. Так было вплоть до 7 раунда, пока фаворит встречи снова не оказался в нокдаунах. После четвертого по счету падения рефери решил остановить невероятный по накалу страстей поединок. Джошуа без титулов. А мексиканцы празднуют всем миром - у них впервые в истории появился первый абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе.

Смотрите видео нокаута Энди Руисом Энтони Джошуа онлайн: