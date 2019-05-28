Усик вернется на ринг: названа дата

Усик вернется на ринг: названа дата

Украинский боксер Александр Усик вернется на ринг. И это будет очень скоро.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Boxingnews24.com.

По словам промоутера спортсмена Эдди Хирна, Усик вернется на ринг в сентябре. В этом месяце состоится его бой за титул чемпиона мира с Карлосом Такамой.

Ранее поединок с камерунцем пришлось перенести, поскольку украинец получил травму во время тренировки.

Напомним, экс-абсолютный чемпион тяжелого веса украинец Александр Усик хотел сразиться с польским супертяжеловесом Артуром Шпилькой.

Об этом в интервью RingPolska рассказал польский промоутер Анджей Василевски.

"Запрос я незамедлительно отклонил. Все просто: Артур только недавно приступил к тренировкам с новым наставником Романом Анучиным. Я спросил напрямую тренера, сколько времени ему понадобится, чтобы притереться и вывести бойца на пик формы. Он ответил, что они хотят драться в июне. И я придерживаюсь их пожеланий", - рассказал спикер.