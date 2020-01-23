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Не символ экстремистов: Великобритания "оправдала" трезубец

16:20
Не символ экстремистов: Великобритания "оправдала" трезубец - фото 1
Не символ экстремистов: Великобритания "оправдала" трезубец

Намедни Украиной и Великобританией возник конфликт из-за включения трезубца в список экстремистских символов. После нескольких дней споров британская полиция все же признала свою ошибку.

"Трезубец - символ экстремистов": Британия попросила прощения

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на британских правоохранителей.

"Мы имеем тесные рабочие отношения с нашими украинскими партнерами и не намерены никого обидеть. Мы встретились с представителями МИД Великобритании и посольства Украины, и решили убрать украинский трезубец из справочника (экстремистских - прим. ред.) знаков и символов", - заявили в полиции.

В ответ МИД Украины отметил свои заслуги в урегулировании конфликта.

Не символ экстремистов: Великобритания 'оправдала' трезубец - фото 194757

"В ответ на многочисленные обращения украинцев и по результатам работы украинских дипломатов, британская полиция приняла решение удалить Государственный герб Украины из антитеррористического пособия. Спасибо всем за неравнодушие! Слава Украине!", - отметили украинские дипломаты.

Напомним, британская полиция объявила Герб Украины знаком экстремистов.

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Великобритания полиция МИД Украины Новости
Европейская правда
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