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"Трезубец - символ экстремистов": Британия попросила прощения

19:00
"Трезубец- символ экстремистов": Британия попросила прощения - фото 1
"Трезубец- символ экстремистов": Британия попросила прощения

На днях между Украиной и Великобританией возник конфликт из-за включения трезубца в список экстремистских символов. Взвесив все "за" и "против", английские дипломаты поспешили оправдаться.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на посольство Великобритании в Украине.

"Мы осознаем и сожалеем обиду, причиненную появлением украинского Трезубца в "наглядном пособии" британской полиции. Как уже заявляли в полиции, в этом документе четко указано, что много символов, приведенных в нем, не представляет интерес в борьбе с терроризмом", — заявили дипломаты и добавили, что осознают ценность трезубца для украинцев.

'Трезубец - символ экстремистов': Британия попросила прощения - фото 194643

"Мы признаем, что Трезубец как главный элемент Государственного Герба Украины имеет конституционное, историческое и культурное значение для народа Украины»", - подчеркнули в посольстве.

Однако есть один нюанс: английские дипломаты не пообещали исключить украинскую символику из скандального пособия, так что на данный момент конфликт между странами не является исчерпанным.

"И все же, нет четкого ответа на простой вопрос: будет ли удален трезубец, конституционный национальный символ и герб Украины, с Пособия по противодействию экстремизму. Просим дополнительных разъяснений с британской стороны", - заявило по этому поводу украинское посольство в Великобритании.

'Трезубец - символ экстремистов': Британия попросила прощения - фото 194644

Напомним, британская полиция объявила Герб Украины знаком экстремистов.

 

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