"Трезубец - символ экстремистов": Британия попросила прощения

"Трезубец- символ экстремистов": Британия попросила прощения

На днях между Украиной и Великобританией возник конфликт из-за включения трезубца в список экстремистских символов. Взвесив все "за" и "против", английские дипломаты поспешили оправдаться.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на посольство Великобритании в Украине.

"Мы осознаем и сожалеем обиду, причиненную появлением украинского Трезубца в "наглядном пособии" британской полиции. Как уже заявляли в полиции, в этом документе четко указано, что много символов, приведенных в нем, не представляет интерес в борьбе с терроризмом", — заявили дипломаты и добавили, что осознают ценность трезубца для украинцев.

"Мы признаем, что Трезубец как главный элемент Государственного Герба Украины имеет конституционное, историческое и культурное значение для народа Украины»", - подчеркнули в посольстве.

Однако есть один нюанс: английские дипломаты не пообещали исключить украинскую символику из скандального пособия, так что на данный момент конфликт между странами не является исчерпанным.

"И все же, нет четкого ответа на простой вопрос: будет ли удален трезубец, конституционный национальный символ и герб Украины, с Пособия по противодействию экстремизму. Просим дополнительных разъяснений с британской стороны", - заявило по этому поводу украинское посольство в Великобритании.

Напомним, британская полиция объявила Герб Украины знаком экстремистов.