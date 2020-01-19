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Британская полиция объявила Герб Украины знаком экстремистов

19:00
Трезубец спровоцировал приступ безумия у британских копов - фото 1
Трезубец спровоцировал приступ безумия у британских копов

Совершенная дичь произошла в Великобритании, где местная полиция выставила себе редкими идиотами.

В Соедининном Королевстве выпустили справочник-пособие по противодействию экстремизму. Авторы брошюры собрали все знаки, которые по и мнению имеют отношение к экстремистам и террористам.

Среди различных видов свастик и крестов в пособие закрался Трезубец - символ власти киевских князей начала второго тясячелетия и центральный символ украинского национального герба сейчас.

Каким образом столь бредовая мысль пролезла в голову британских чинуш-тугодумов, не сообщается, однако скандал разгорелся нешуточный.

На брошюру обратили внимание журналисты The Guardian, а два дня спустя и в украинском посольстве в Соединенном Королевстве. Реакция украинских дипломатов была пусть и запоздалой, но крайне жесткой.

"Добавлять Трезубец, закрепленный в Конституции национальный символ и государственный герб Украины в«Руководство по противодействию экстремизму», который контртеррористическая полиция выдала для учителей и медицинского персонала - это более чем возмутительно. Никакие оправдания неприемлемы. Мы требуем изъять Трезубец из руководства и официальных извинений», - говорится в заявлении посольства.

Отметим, что кроме центрального символа украинского герба в брошюру также внесли лого Greenpeace, а также символику украинских добровольцев из "Азова", которые являются частью Национальной гвардии Украины и находятся в подчинении МВД.

При этом британская контртеррористическая полиция "зашквара" в своих действиях не видит и в своем сообщение поясняет, что попадание в этот реестр не обязательно означает, что организации, которые используют данные символы - экстремисты. Таким образом, британские копы окончательно всех запутали

 

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Великобритания Азов Зашквары Новости Украина
Радио Свобода
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