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Не прошло и часа: Боевики нарушили новое "перемирие"

15:00
Не прошло и часа: Боевики нарушили новое "перемирие" - фото 1
Не прошло и часа: Боевики нарушили новое "перемирие"

Российские боевики нарушили соглашение о прекращении огня, вступившее в силу 27 июля.

Глава ООС отдал приказ о прекращении огня

Об этом сообщает пресс-служба ООС,

"Зафиксирован один обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Среди ночи противник с временно неподконтрольной Ужовки открывал огонь по позициям украинских воинов у Водяного. Украинские защитники огонь в ответ не открывали. Потерь, от враждебного обстрела нет. Еще один факт был зафиксирован неподалеку от Новомихайловки. С помощью противотанковых гранатометов противник совершил минирование украинских позиций тремя противопехотными минами ПОМ-2", - говорится в сообщении.

Позже провокации боевиков отреагировав командующий ООС Владимир Кравченко.

"Запрета на открытие ответного огня нет. Контролировать будут командиры. А общий контроль будет осуществлять миссия ОБСЕ. Если будет угроза - есть комбат на месте, командир роты, командир отделения. Они будут принимать решение на открытие огня", - заявил генерал.

Напомним, что…

23 июля Трехсторонняя контактная группа в Минске заключила очередное перемирие, по условиям которого с 27 июля на Донбассе запрещаются наступательные и разведывательные действия, ведение снайперского огня, размещения тяжелой техники в населенных пунктах и пр.

Несмотря на абсолютный провал всех предыдущих мирных инициатив, президент Украины Владимир Зеленский достаточно позитивно оценил заключенные соглашения, кратко заявив, что "зрады" в них нет.

Напомним, медику ВСУ вырезали кости: Ужасные детали зверств боевиков.

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