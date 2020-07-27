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Глава ООС отдал приказ о прекращении огня

10:22
Глава ООС отдал приказ о прекращении огня - фото 1
Глава ООС отдал приказ о прекращении огня

В понедельник, 27 июля, глава ООС Сергей Наев отдал приказ о прекращении огня на Донбассе.

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Об этом сообщает пресс-служба ООС.

"Согласно решению Трехсторонней контактной группы от 22 июля 2020 Командование Объединенных сил сообщает, что 26 июля 2020 отдан приказ командующего Объединенных сил о соблюдении полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Командование Объединенных сил подтверждает, что данный приказ о прекращении огня соответствует настоящим мерам, которые были определены трехсторонней контактной группой и вступили в силу с 00.00 часов 27 июля 2020", - говорится в сообщении.

Что было ранее?

23 июля Трехсторонняя контактная группа в Минске заключила очередное перемирие, по условиям которого с 27 июля на Донбассе запрещаются наступательные и разведывательные действия, ведение снайперского огня, размещения тяжелой техники в населенных пунктах и пр.

Несмотря на абсолютный провал всех предыдущих мирных инициатив, президент Украины Владимир Зеленский достаточно позитивно оценил заключенные соглашения, кратко заявив, что "зрады" в них нет.

Напомним, медику ВСУ вырезали кости: Ужасные детали зверств боевиков.

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