Глава ООС отдал приказ о прекращении огня

Глава ООС отдал приказ о прекращении огня

В понедельник, 27 июля, глава ООС Сергей Наев отдал приказ о прекращении огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

"Согласно решению Трехсторонней контактной группы от 22 июля 2020 Командование Объединенных сил сообщает, что 26 июля 2020 отдан приказ командующего Объединенных сил о соблюдении полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Командование Объединенных сил подтверждает, что данный приказ о прекращении огня соответствует настоящим мерам, которые были определены трехсторонней контактной группой и вступили в силу с 00.00 часов 27 июля 2020", - говорится в сообщении.

Что было ранее?

23 июля Трехсторонняя контактная группа в Минске заключила очередное перемирие, по условиям которого с 27 июля на Донбассе запрещаются наступательные и разведывательные действия, ведение снайперского огня, размещения тяжелой техники в населенных пунктах и пр.

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