Не проработал и двух месяцев: главу "Укрзализныци" готовятся уволить

"Укрзализныцю" обезглавят

Не так давно пришедшее на смену бесполезной команде Гончарука правительство собирается посадить удобного для себя руководителя одного из самых коррупционнообразующих предприятий страны.

Об увольнении и.о. председателя правления "Укрзализныци" Желько Марчека заявил сегодня министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, представленный менее чем два месяца назад как "гений-реформатор, отобранный лучшими эйчарами Зеленского", будет уволен из-за неоправдания доверия.

- Это вопрос лишь нескольких дней. Действующего главу правления лишим должности, - подчеркнул министр.

А вот новый конкурс на кресло проводить не будут, что очень уж удобно для проворачивания всевозможных коррупционных схем. Особенно с учетом назначений в директорат ставленников то ли Криклия, то ли кого-то еще из власть имущих.

- Из-за распространения коронавируса и действующего в стране карантина не все желающие смогут пройти собеседование. Поэтому до улучшения обстановки объявлять о начале конкурсного отбора не будем, - заявил Криклий.

Примечательно, что в начале марта глава мининфраструктуры подписал указ, которым внедрил в наблюдательный совет "Укрзализныци" троих людей, включая 24-летнюю выпускникцу Национального авиационного университета Валерию Мельничук. За какие заслуги симпатичная девушка получила должность с окладом в 160 тысяч гривен, остается только догадываться.

Напомним, в ночь с 16 на 17 марта "Укрзализныця" приостановила международное железнодорожное пассажирское сообщение. Также было временно отменено движение междугородных электричек.