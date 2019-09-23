"Не молчите!": Зеленский призвал украинцев сажать чиновников –яркое ВИДЕО

"Не молчите!": Зеленский призвал украинцев сдавать коррупционеров – ВИДЕО

В понедельник, 23 сентября, президент Владимир Зеленский призвал украинцев доносить на коррупционеров.

Свое воззвание политик опубликовал в Facebook.

"Мы никогда не поборем коррупцию, если вы будете закрывать на нее глаза. Требуют взятку? Предлагают "откат"? Пожалуйста, не молчите! Обращайтесь на горячую линию НАБУ - 0800503 200. Каждый из вас может начать менять страну уже сегодня!", - заявил Зеленский.

Отметим, что борьба с коррупцией была одним из стержневых пунктов программы "Слуги народа". Однако после парламентских и президентских выборов существенных изменений в этой сфере не произошло.

Во всяком случае по результатам.

За весь срок правления Команды Зе было лишь одно резонансное задержание, а именно арест замминистра по временно оккупированным территориям Юрия Грымчака.

Юрий Грымчак задумчиво ест шаурму

В то же время можно говорить о некоторых "перспективах" для борьбы с коррупцией. Так, в Украине наконец-то заработал Антикоррупционный суд. Не так давно ему значительно облегчили работу, сократив количество рассматриваемых дел.

Из других шагов "слуг" по борьбе с коррупцией стоит назвать будущее изъятие экономического контроля у полиции и СБУ и реформирование НАБУ/ГБР.

Кроме того на стадии принятия находится закон о прослушке нардепов. Однако там не все гладко.