Владимир Зеленский Формула Штайнмайера Эмми 2019 война на Донбассе

"Не молчите!": Зеленский призвал украинцев сажать чиновников –яркое ВИДЕО

13:30
"Не молчите!": Зеленский призвал украинцев сдавать коррупционеров – ВИДЕО - фото 1
"Не молчите!": Зеленский призвал украинцев сдавать коррупционеров – ВИДЕО

В понедельник, 23 сентября, президент Владимир Зеленский призвал украинцев доносить на коррупционеров.

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Свое воззвание политик опубликовал в Facebook.

"Мы никогда не поборем коррупцию, если вы будете закрывать на нее глаза. Требуют взятку? Предлагают "откат"? Пожалуйста, не молчите! Обращайтесь на горячую линию НАБУ - 0800503 200. Каждый из вас может начать менять страну уже сегодня!", - заявил Зеленский.

Отметим, что борьба с коррупцией была одним из стержневых пунктов программы "Слуги народа". Однако после парламентских и президентских выборов существенных изменений в этой сфере не произошло.

'Не молчите!': Зеленский призвал украинцев сажать чиновников –яркое ВИДЕО - фото 188261

Во всяком случае по результатам.

За весь срок правления Команды Зе было лишь одно резонансное задержание, а именно арест замминистра по временно оккупированным территориям Юрия Грымчака.

'Не молчите!': Зеленский призвал украинцев сажать чиновников –яркое ВИДЕО - фото 188260

Юрий Грымчак задумчиво ест шаурму

В то же время можно говорить о некоторых "перспективах" для борьбы с коррупцией. Так, в Украине наконец-то заработал Антикоррупционный суд. Не так давно ему значительно облегчили работу, сократив количество рассматриваемых дел.

Из других шагов "слуг" по борьбе с коррупцией стоит назвать будущее изъятие экономического контроля у полиции и СБУ и реформирование НАБУ/ГБР.

Кроме того на стадии принятия находится закон о прослушке нардепов. Однако там не все гладко.

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Владимир Зеленский Офис Президента Коррупция Новости Украина
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