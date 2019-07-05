Кандидата "Слуги народа" внесли в Миротворец

Кандидата "Слуги народа" внесли в Миротворец

Кандидата "Слуги народа" Александра Куницкого внесли в "Миротворец".

По данным источников, основанием для "санкций" стало двойное гражданство политика и возможное сотрудничество с спецслужбами РФ.

Как заявил сам "Миротворец", включение Куницкого в "черный" список правоохранительные органы должны воспринять как заявление о преступлении.

Отметим, что судя по всему Куницкий и вправду является гражданином Израиля. Сканы обетованного паспорта кандидата совсем недавно утекли в сеть. Еще больше масла в огонь подлили ЦАХАЛьские фото "слуги".

Об этом ранее писал нардеп Андрей Денисенко в Facebook.

"Зашквар с израильским паспортом Куницкого только набирает обороты. Из новостей услышал, что штаб "Слуги народа" наконец обратил свое внимание на доказанный факт наличия у их кандидата в народные депутаты Александра Куницкого двойного гражданства. Поэтому хочу облегчить им поиск и анализ фактов и добавляю еще один важный довод - фотографию Куницкого с его армейским товарищем", - отметил политик.

Интересно, что предпримет партия президента? У Команды Зе есть еще время для решения этого вопроса.

Как ранее заявлял Дмитрий Разумков, 6 июля пройдет съезд "Слуги народа" с очередными чистками рядов партии. Вот что он сказал по этому поводу:

"Вы видите, что мы достаточно быстро реагируем на сообщения, что кто-то где-то неадекватно попал в наш список. Мы единственные, кто ведет постпраймериз. Мы провели часть постпраймериз между двумя частями съезда, а теперь еще ждем фидбека сограждан. Мы его еще, скорее всего, почистим на третьем этапе съезда".

Напомним, в Слугу народа затесался родственник Кернеса.