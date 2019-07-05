война на Донбассе ПАСЕ Выборы в Раду 2019 Владимир Зеленский

Кандидата "Слуги народа" внесли в Миротворец

Вчера, 22:20
Кандидата "Слуги народа" внесли в Миротворец - фото 1
Кандидата "Слуги народа" внесли в Миротворец

Кандидата "Слуги народа" Александра Куницкого внесли в "Миротворец".

Кандидат "Слуги народа" служил Израилю – ФОТОФАКТ

По данным источников, основанием для "санкций" стало двойное гражданство политика и возможное сотрудничество с спецслужбами РФ.

Как заявил сам "Миротворец", включение Куницкого в "черный" список правоохранительные органы должны воспринять как заявление о преступлении.

Отметим, что судя по всему Куницкий и вправду является гражданином Израиля. Сканы обетованного паспорта кандидата совсем недавно утекли в сеть. Еще больше масла в огонь подлили ЦАХАЛьские фото "слуги".

Об этом ранее писал нардеп Андрей Денисенко в Facebook.

"Зашквар с израильским паспортом Куницкого только набирает обороты. Из новостей услышал, что штаб "Слуги народа" наконец обратил свое внимание на доказанный факт наличия у их кандидата в народные депутаты Александра Куницкого двойного гражданства. Поэтому хочу облегчить им поиск и анализ фактов и добавляю еще один важный довод - фотографию Куницкого с его армейским товарищем", - отметил политик.

Интересно, что предпримет партия президента? У Команды Зе есть еще время для решения этого вопроса.

Как ранее заявлял Дмитрий Разумков, 6 июля пройдет съезд "Слуги народа" с очередными чистками рядов партии. Вот что он сказал по этому поводу:

"Вы видите, что мы достаточно быстро реагируем на сообщения, что кто-то где-то неадекватно попал в наш список. Мы единственные, кто ведет постпраймериз. Мы провели часть постпраймериз между двумя частями съезда, а теперь еще ждем фидбека сограждан. Мы его еще, скорее всего, почистим на третьем этапе съезда".

Напомним, в Слугу народа затесался родственник Кернеса.

Интересно, что предпримет партия президента? У Команды Зе есть еще как минимум несколько дней для решения этого вопроса.

Как ранее заявлял Дмитрий Разумков, 6 июля пройдет съезд "Слуги народа" с очередными чистками рядов партии. Вот что он сказал по этому поводу:

"Вы видите, что мы достаточно быстро реагируем на сообщения, что кто-то где-то неадекватно попал в наш список. Мы единственные, кто ведет постпраймериз. Мы провели часть постпраймериз между двумя частями съезда, а теперь еще ждем фидбека сограждан. Мы его еще, скорее всего, почистим на третьем этапе съезда".

Напомним, в Слугу народа затесался родственник Кернеса.


https://beztabu.net/novosti_t4952
Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Израиль Выборы в Раду 2019 Партия Слуга народа Новости Украина
РБК Украина
powered by lun.ua
Другое на тему
Отмена срочного призыва: в ВСУ поставили точки над "і" - фото 1
Отмена срочного призыва: в ВСУ поставили точки над "і"
Вчера, 21:40
Матюки запретят?: в Раде вынесли вердикт - фото 1
Матюки запретят?: в Раде вынесли вердикт
Вчера, 21:00
В Команде Зе назревает раскол: что происходит - фото 1
В Команде Зе назревает раскол: что происходит
Вчера, 19:40
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Ведьмак от Netflix - кто сыграет ваших любимых персонажей - фото 1
Ведьмак: Актерский состав самого ожидаемого сериала
02 июля, 12:55
Пенниуорт - самый интригующий проект июля 2019 - фото 1
Что смотреть: Лучшие сериалы июля 2019
30 июня, 17:10
Украина, июнь 1941-го - фото 1
Почему 22 июня 1941 года не стоит превращать в сакральную дату
22 июня, 11:45
Загрузка...