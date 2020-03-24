(Не) Эффективное противодействие: в МОЗ запутались в своих рекомендациях

В МОЗ придумали "ненужность масок" для здоровых людей

С момента начала пандемии коронавируса власти на словах постоянно пытаются убедить украинцев, что ситуация находится под контролем, правительство предпринимает все необходимые меры и якобы держит руку на пульсе, в самом же минздраве понятия не имеют, что порекомендовать народу.

Так, буквально с первых дней после того, как стало ясно, что вспышки пандемии коронавируса у нас не избежать, чиновники рекомендовали людям носить хотя бы медицинские маски.

Перед этим они, конечно же, позаботились о том, чтобы таковых не было в аптеках для завышения цен, а также о том, чтобы госрезервы средств защиты были проданы подороже за границу.

Более того, после установления ограничений на поездки в общественном транспорте доступ в троллейбусы, автобусы и маршрутки всем украинцам без масок оказался под запретом, как и посещение магазинов. На обязательном ношении маски настаивает главый санитарно-эпидемеологический врач страны Виктор Ляшко.

Но, как оказалось вечером во вторник, 24 марта, официальные рекомендации министерства здравоохранения по поводу ношения масок звучат несколько иначе.

"Здоровым людям носить маску надо, только если они оказывают помощь человеку больному COVID-19; если вы кашляете или чихаете, надевайте маску; маски являются эффективным средством только в комбинации с регулярной обработкой рук спиртосодержащим антисептиком или водой с мылом; если вы пользуетесь маской, вам следует знать правила использования и утилизации одноразовых медицинских масок", - отметили сегодня в ведомстве во всех своих соцсетях.

И первый же пункт вызвал не только противоречия у тех, кто выполняет рекомендации властей, но и у адекватно мыслящих людей, ведь ни один человек в стране понятия не имеет, здоров ли он в данный момент. Ведь инкубационный период коронавирусной инфекции проходит до 14 дней. При этом никаких симптомов у людей не возникает, а то тестирование, которое делают медики уже после возникновения всей клинической картины в большинстве случаев, совсем не способно определить наличие COVID-19 в организме.

По состоянию на сегодня коронавирус COVID-19 диагностировали у более 390 тысяч человек. Более 17 тысяч умерли от пневмонии, которую вызывает вирус, и сопутствующих заболеваний.

Лидером по количеству заразившихся людей по-прежнему выступает Китай - 81 тысяча человек. На втором месте - Италия, власти которой провтыкали вводить органичительные меры до начала вспышки. Из-за этого менее чем за месяц болезнь распространилась на 63 тысячи людей. Третье место в антирейтинге занимают США с 46 тысячами официально подтвержденных диагнозов.

Позицию Украины по показателю заразившихся узнать невозможно, поскольку тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.