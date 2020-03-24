Киев оставляют без кофе и шаурмы

В Киеве запретили работу "шаурмячных"

Эпичное противостояние городских властей столицы с МАФами победил коронавирус COVID-19. Так, во вторник, 24 марта, во время заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА чиновники приняли важное решение.

Касается оно удара по производителем любимой Зеленским продукции - "шаурмячечной мафии", а также других форм бизнеса, которые замечательно себя чувствовали до введения карантина.

Согласно протоколу заседания чиновников, КГГА постановила усилить ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса.

В частности, с городские власти запретили работу киосков с шаурмой, а также фирм, которые реализуют кофейные напитки в многочисленных полузаконных МАФах. Кроме того, под табу попали также всевозможные "наливайки":

- Власти Киева приняли решение о запрете работы МАФов по реализации шаурмы, приготовлению и продаже кофейных напитков и так далее, а также о запрете реализации в торговых точках алкогольных напитков на разлив, приготовлении и продаже кофейных напитков, - отметили в пресс-службе городской администрации.

Кроме того, власти столицы ввели новые ограничения в магазинах и аптеках по количеству посетителей. В торговых помещениях не должно находиться больше одного покупателя на площади 10 квадратных метров.

По состоянию на сегодня коронавирус COVID-19 диагностировали у более 390 тысяч человек. Более 17 тысяч умерли от пневмонии, которую вызывает вирус, и сопутствующих заболеваний.

Лидером по количеству заразившихся людей по-прежнему выступает Китай - 81 тысяча человек. На втором месте - Италия, власти которой провтыкали вводить органичительные меры до начала вспышки. Из-за этого менее чем за месяц болезнь распространилась на 63 тысячи людей. Третье место в антирейтинге занимают США с 46 тысячами официально подтвержденных диагнозов.

Позицию Украины по показателю заразившихся узнать невозможно, поскольку тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.