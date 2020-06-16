НБУ отзывает многомиллиардные иски против Коломойского и его компаний

Коломойский побеждает Украину

Олигарх Игорь Коломойский, который, по данным следствия, украл из "ПриватБанка" 16 миллиардов гривен, а полученные преступным путем средства отмывал в Штатах, успешно решает свои проблемы и добивается отсутствия претензий со стороны Нацбанка.

Судя по всему, таким успехам Коломойский обязан Зе команде, которая во многом благодаря ему и пришла к власти.

Как свидетельствуют документы, 11 июня Хозяйственный суд Днепропетровской области удовлетворил ходатайство Национального банка и закрыл производство по иску регулятора к "Днепразоту".

Предприятие значилось залоговым по долговым обязательствам "ПриватБанка". Когда экс-владельцы брали у главного финансового учреждения страны кредиты, они закладывали свои предприятия. Правда, в итоге государство не получило ни денег, ни заводов.

В поступившем в суде ходатайстве чиновники НБУ заявили о том, что "ПриватБанк" расплатился со своими долгами, а поэтому кредит можно считать погашенным и компаний Коломойского уже ничего не должна.

Точно по той же схеме 28 мая олигарху простили еще несколько миллиардов гривен - по иску НБУ к ООО "Приватофис", а спустя четыре дня служители Фемиды закрыли производство по иску Нацбанка к ЗАО "Эрлан". 6 июня - регулятор согласился перестать требовать деньги от ООО "Перспектива Инвестмент".

Кроме того, в течение последних двух месяцев представители государства отступили по целому ряду исков к ООО "Гаджибей".

Фактически же это означает, что Коломойскому просто простили долги, а их погасили за счет государства.

Напомним, после национализации "ПриватБанка" в 2016 г. , Игорь Коломойский несколько лет пытался вернуть себе банк, но безуспешно. Пока президентом не стал Владимир Зеленский. Именно тогда один суд за другим начал принимать решения в пользу бизнесмена. Однако заграничная Фемида была иного мнения.

В октябре 2019 г. Апелляционный суд Лондона вынес окончательный вердикт в тяжбе ПриватБанка и украинского олигарха.

Коломойский вместе с Геннадием Боголюбовым был вынужден заплатить банку компенсацию в размере 10 млн. фунтов. Впрочем, сдаваться олигарх не собирается и кто знает, как сложится ситуация в будущем. А это чревато для Украины проблемами.