Нардепы от ОПЗЖ раздают медикам порванные маски (ВИДЕО)

Маски Королевской оказались полным фуфлом

Антиукраинские деятели из "Партии регионов", которые провели ребрендинг и обозвались "Оппозиционной платформой - За жизнь", пиарятся на пандемии коронавируса. При этом их "помощь" фактически является вредоносной.

Так, буквально через неделю после "подарка" больнице Кривого Рога средств индивидуальной защиты от Александра Вилкула, с гостинцами к врачам в Славянск пожаловала Наталия Королевская.

Как и свой коллега по пророссийской партии, нардеп от ОПЗЖ приперла в город дешевые и некачественные маски, которые не способны не только защитить самого носителя, но и никак не помогают окружающим не цеплять заразу от него.

Видео проверок подарков от Королевской выложили в соцсети местные активисты. На записях видно, как буквально каждая из дешманских "хирургических масок" пропускает воздух, что свидетельствует о "палености".

Журналист Денис Казанский отметил, что таких "дарителей" кроме Королевской и Вилкула в ОПЗЖ еще немало.

"Еще один такой же "меценат" - Юрий Бойко, который перед телекамерами ручного телеканала пафосно дарил санитайзеры и макси в Рубежном. Откровенные воры и подлецы, замешанные в грандиозных коррупционных махинациях, кинувшие бюджет на сотни миллионов долларов, теперь тратят ничтожную часть награбленного на псевдоблаготворительност", - подчеркнул работник СМИ.

Напомним, по состоянию на воскресенье, 12 апреля, в Украине официально зафиксировали 2777 случаев заражения китайским коронавирусом.

83 человека скончались, а 89 вышли из больниц здоровыми. Впрочем, эта статистика чрезвычайно не точная. Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, ведь тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной.

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.