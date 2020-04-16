НАПК проверит Ермака на коррупцию: Раскрыты детали

НАПК проверит Ермака на коррупцию: Раскрыты детали

НАПК проверит действия главы ОПУ Андрея Ермака на предмет коррупции.

Об этом говорится в ответе НАПК на запрос Центра противодействия коррупции.

Согласно тексту, НАПК совершит сбор фактических данных, на основе которых будет установлено наличие или отсутствие административного правонарушения в действиях Андрея Ермака (ст. ст. 251, 255 УКУ).

Как уточняется в документе, политик подозревается в нарушении требований статьи 23 Закона Украины "О предотвращении коррупции" ("Ограничения относительно получения подарков").

Отметим, что речь идет о перелете Андрея Ермака в Минск на самолете олигарха Виктора Пинчука. По мнению ЦПК, подобная услуга подпадает под категорию подарок в упомянутой статье.

Напомним, "Не имеет отношения": ОПУ оправдал Ермака за пленки Лероса.

Не имеет отношения: ОПУ оправдал Ермака за пленки Лероса

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