Незаконный подарок: Ермак летел из Минска самолетом Пинчука (ВИДЕО)

Ермака уличили в еще одном коррупционном преступлении

После заседания трехсторонней контактной группы, в ходе которой глава ОПУ продавил подписание договора, которым Украина признает субъектность созданных русскими квазиреспублик, Андрей Ермак вылетел в Киев на частном самолете олигарха Пинчука.

Как выяснили журналисты "Схем", воспользовался Андрей Ермак частным лайнером с номером OE-LEO. На нем постоянно летает Виктор Пинчук.

Сам же глава Офиса президента пояснил, что понятия не имеет, за чей счет летал. Мол, ему предложил перелет Леонид Кучма, который и приходится Пинчуку тестем.

- Время окончания встречи не совпадал с графиком регулярных авиарейсов из Минска в Киев. Поэтому Леонид Кучма пригласил воспользоваться имеющимся в распоряжении самолетом. Мне неизвестно, кто оплачивал перелет и кому именно принадлежит этот самолет, - заявил Ермак, чем фактически расписался в совершении коррупционного преступления.

По словам экспертов "Центра противодействия коррупции", полет человека, чья должность попадает под антикоррупционное законодательство, на "Гольфстриме" G650 олигарха, может считаться подарком.

- В законе "О предотвращении коррупции" сказано, что получение подарков стоимостью больше 2027 гривен - одного прожиточного минимума - запрещено. Если этот перелет стоит больше этой суммы, то это запрещен это нарушение законодательства, за которое предусмотрена ответственность в виде штрафа, - подчеркнула юрист ЦПК Елена Щербань.

Напомним, 11 марта в ТКГ было зафиксировано соглашение о создании некоего органа, который подразумевает субъектность оккупированных территорий, а не причастность их к Украине. РФ же в нем наделена статусом гаранта наблюдателя наравне с ОБСЕ, Францией и Россией.

Окончатально же решение группы о создании Консультативного совета будет подписано 25 марта 2020 года.

"Основной задачей Совета является осуществление диалога, консультаций и выработка предложений по проектам политических и правовых решений по урегулированию конфликта в соответствии с Комплексами мер, в том числе относительно проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины", - сказано в документе.

Фактически же "ДНР" и "ЛНР" будут выбирать своих представителей для ведения прямых переговоров с официальным Киевом, а Путин и компания больше не будут значиться агрессорами и участниками конфликта.