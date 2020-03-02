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"Я буду верным!": Усик дал клятву московским попам – ФОТО

09:30
"Я буду верным!": Усик дал клятву московским попам – ФОТО - фото 1
"Я буду верным!": Усик дал клятву московским попам – ФОТО

Украинский боксер Александр Усик причастился у главы УПЦ МП митрополита Онуфрия и поклялся быть верным "вере православной".

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пост спортсмена в Instagram.

"Прости меня Всевышний, ой прости
И огради меня от тяжести душевной, прости и отпусти ты мне грехи.
Перед тобой стою я на коленях,
Я знаю грешен я не по годам
Но где найти дорогую ту без мрака.
Я за тобою по твоим стопам готов ити, чтоб не облаяла собака.
Прости родных, прости родную, прости всех тех кто рядышком со мной,молю тебя не посылай на муки детей моих, за мой не верный ход.
Я буду верен вере православной
Я буду верен и семье своей, стране я буду верен постоянно.
Прошу тебя прости за все ты мне", - написал Усик и опубликовал фото с Онуфрием.

'Я буду верным!': Усик дал клятву московским попам – ФОТО - фото 196606
Отметим, что украинский боксер Александр Усик неоднократно попадал в скандалы.

Во-первых, спортсмен регулярно ездит в оккупированный Крым. Во-вторых, не так давно он и вовсе отказался биться с русскими боксерами из-за "политизации спорта".

Ну а о прочих просчетах боксера и вовсе можно слагать легенды. Подробнее об этом читайте здесь.

Так, Александр Усик неоднократно ездил в оккупированный Крым. А недавно он и вовсе отказался биться с русскими боксерами из-за "политизации спорта".
https://beztabu.net/novosti_t4952
Так, Александр Усик неоднократно ездил в оккупированный Крым. А недавно он и вовсе отказался биться с русскими боксерами из-за "политизации спорта".
https://beztabu.net/novosti_t4952

 

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Новости Украина Александр Усик бокс УПЦ МП
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