Верующие прорвались в Почаевскую лавру, чтобы массово нарушить карантин

Верующая женщина пытается что-то объяснить верующему в коронавирус

Полиция Тернопольской области признала свое бессилие в борьбе с человеческим невежеством и желанием испытать судьбу, а также кознями попов из РПЦ.

К сожалению, вопиющие нарушения правил карантина в условиях пандемии опаснейшего коронавируса в Украине приобрели системный характер.

Большинство нарушений зафиксированы в храмах, приписанных к региональными отделениям Русской православной церкви (РПЦ), которые называют себя УПЦ МП.

Так, решили рискнуть жизнями в храмах УПЦ МП Херсона, Святогорской лавре в Донецкой области и многих других.

Однако самая жесть зафиксирована в Тернопольской области и известном очаге "русского мира” - Почаевской лавре, которая весной 2020 стала еще и рассадником коронавируса. Несмотря не большое число заболевших и даже умерших монахов - лавра не закрылась на карантин и провела богослужение.

Более того, ведущие игнорируя кордон полиции (как это можно было сделать?) проникли в храм, нарушив все предписания властей.

"Во время религиозной службы духовенство открыло двери монастыря и верующие, вопреки установленным ограничениям, начали заходить внутрь... Божественная литургия состоялась при участии значительного количества верующих, не соблюдающих дистанцию”, - говорится в пресс-релизе тернопольских копов, явно созданном для отмазки.

Полиция же вместо того, что не пустить людей - просто раздавала им защитные маски.

Правоохранители уверяют, что имели предварительную договоренность с духовенством Почаевской лавры, и богослужения должно было проводиться с выполнением всех условий и правил карантина. Прихожане должны были находиться на прилегающей территории, а не в храме, однако московские попы их обманули.

Напомним, ранее главный санитарный врач Тернопольской области Оксана Чайчук признала, что в лавре у трех священников и пяти хористов выявлен коронавирус. Тем не менее, ее слова никакого эффекта не возымели - Почаевская лавра не была закрыта на карантин, более того, туда проникли люди, которые теперь могу разнести заразу далее.