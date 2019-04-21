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Cуд решил участь Зеленского - ФОТО

21 апреля, 01:04
Cуд решил участь Зеленского - ФОТО - фото 1
Cуд решил участь Зеленского - ФОТО

В субботу, 20 апреля, Шестой апелляционный суд Киева начал рассмотрение дела о снятии кандидатуры Владимира Зеленского с президентской гонки. Фемида решила…..

В Украине начался "День тишины"... с нарушениями

....что Зеленский не виноват.

"Данное лицо лишь сообщило гражданам о способах приобретение билетов", - сообщил суд и добавил, что обвинения Хилько являются его домыслами.

"Колегия суддей не установила нарушений Владимиром Зеленским закона", - добавили судьи.

Фемида выдвинула лишь предупреждение Зеленскому и его партии о методах агитации.

А еще заявитель должен заплатить 1536 грн. судебного сбора.

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Напомним, упомянутый иск подал некий Андрей Хилько. По мнению "юриста", Зеленский нарушил законодательство Украины своим призывом приобретать билеты на дебаты 19 апреля.

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По мнению Хилько, данное действие является подкупом избирателей. Как заявил мужчина, Командой Зе были составлены списки "избранных" для посещения стадиона. Таким образом, утверждает "юрист", как минимум 12 тыс. человек, посетивших НСК, были подкуплены.
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Кто такой Андрей Хилько?
В некоторых СМИ он фигурирует как адвокат и юрист. По версии Нового времени, он будто бы работает на Порошенко, но администрация гаранта всякие связи с Хилько отрицает. Сам же герой сегодняшнего дня утверждает, что он вообще не имеет юридического образования и следовательно адвокатом быть не может
По другим данным, заявитель является наблюдателем на 221-ом избирательном округе от ОО "Українська асоціація акціонерів", что позже подтвердил и суд.
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Разьяснить ситуацию попыталась журналистка Анастасия Ярмоленко,заявившая, что тот "судится просто ради своего удовольствия и интересы кого-либо из кандидатов тут ни при чем".
Но есть и другая версия.
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И для размышлений.
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Владимир Зеленский Выборы президента 2019 суд Новости Украина
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