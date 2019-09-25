Коломойскому вернули авиакомпанию и контроль над аэропортом Днепра

Коломойский получает все

С помощью Хозяйственного суда Киева стремительно обогащающийся олигарх Игорь Коломойский повторно получил в распоряжение компанию "Днеправиа", а также аэропорт областного центра.

Вечером во вторник, 24 сентября, решение судебного ведомства появилось в соответствующем реестре.

Согласно документам, служители Фемиды отказались удовлетворить иск Фонда госимущества к ООО "Галтера" в деле о возвращении "Днеправиа" государству.

Адвокаты Коломойского указали на дырки в договоре, согласно которому весь аэропорт Днепра, включая взлетную полосу, радиомаячную систему и терминал принадлежит компании олигарха.

На заседании Хозсуда судьи рассматривали встречные иски: от фирмы Коломойского и от ФГИ. Государственная компания требовала разорвать договор о покупке акций аэропорта и отмены пунктов, которые передают в частную сосбственность взлетную полосу и имущество стратегической важности.

Спор между Коломойским и Фондом возник после кидалова в 2009-м году, когда бизнесмен купил "Днеправиа" за 59 миллионов гривен. При этом компания "Галтера" должна была вложить в развитие международного аэропорта "Днепропетровск" 882 миллиона, а 107 из них должны были пойти на реконструкцию искусственной взлетно-посадочной полосы. Она, само собой, должна была стать собственностью государства. В итоге к 2014-му году на восстановление взлетки потратили только лишь 6 лямов. Всего же Коломойский и его компания потратили на аэропорт 142 миллиона.

А поскольку в документации не было указано, какому именно государственному ведомству или предприятию "Галтера" должна передать ВПП и радиомаячную систему, Коломойский сумел отжать у Украины все вышеперечисленное.

В 2015-м году Кабмин постарался исправить ситуацию и передать имущество министерству обороны, но олигарх, как видно, делиться не захотел.

И хотя, де-факто, компания Коломойского свои обязательства не выполнила, с юридической точки зрения ФГИ ничего доказать не смог. Да и судьи, как водится, сами не очень хотели перечить самому влиятельному человеку в стране.

В итоге суд вообще отменил все пункты договора о передаче чего-либо государству, а Коломойский забрал себе и аэропорт, и "Днеправиа". Фактически за бесценок.