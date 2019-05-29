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Начало перекрашивания: у Авакова недовольны Зеленским и возвратом Саакашвили

08:40
Аваков очень не хочет, чтобы Саакашвили вернулся в Украину - фото 1
Аваков очень не хочет, чтобы Саакашвили вернулся в Украину

Член коллегии МВД Антон Геращенко, который всегда преданно топит за своего патрона, двояко высказался по поводу возвращения в Украину Михаила Саакашвили.

Все дело в том, что Аваков, конечно, слился с Коломойским и активно поддерживает Зеленского, но с Саакашвили у него давний конфликт. Поэтому видеть старого недруга в стране министр не желает.

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О чем и намекнул Геращенко на своей странице в Facebook:

"Вернувшись в Украину Михаил Саакашвили сначала подвергнет беспощадной критике Петра Порошенко и сделает все, чтобы снизить его рейтинг на парламентских выборах. А затем отплатит действующему Президенту той же монетой, что и предыдущему за все добро, что тот сделает для него.
То, что президент Зеленский не боится критики в свой адрес со стороны Саакашвили - оцениваю позитивно. В том, что такая критика будет - не сомневаюсь".

Судя по всему, в руководстве МВД попросту готовятся активно выступать против экс-президента Грузии, но и резко ссориться со ставленником Коломойского не слишком и хотят.

Так что в очередной раз демонстрируют переобувание в полёте и вместо былой абсолютной поддержки выражают недовольство решением Зеленского.

Напомним, 10 сентября 2017-го Саакашвили вместе со своими сторонниками незаконно пересек границу с Польшей и прорвался в Украину.

После этого политик начал масштабные акции протеста, которые, как утверждают следователи, финансировал Сергей Курченко.

Для того, чтобы его не депортировали в Грузию, Саакашвили потребовал от ГМС предоставить ему политическое убежище. Чиновники миграционной службы ему отказали, а суд подтвердил их полномочия.

Силовики задержали лишенного паспорта политика, и выслали его в Польшу.

На следующий день Саакашвили прилетел в Нидерланды, где у него еще с января были подготовлены все необходимые документы.

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Михеил Саакашвили Владимир Зеленский Арсен Аваков Антон Геращенко гражданство Новости
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