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Солдат ВСУ под наркотой застрелил мужчину – ФОТО

15:30
Солдат ВСУ под наркотой застрелил человека – ФОТО - фото 1
Солдат ВСУ под наркотой застрелил человека – ФОТО

В Киевской области произошло ЧП: 22-летний контрактник застрелил гражданского. От полученных травм мужчина скончался.

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Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона.

"18 августа в комнате общежития в селе Залесье Броварского района Киевской области военнослужащий военной службы по контракту открыл стрельбу. 22-летний старший солдат совершил 4 выстрела из кустарно изготовленного оружия в сторону гражданского", - говорится в сообщении.

Солдат ВСУ под наркотой застрелил мужчину – ФОТО - фото 186184

Мужчина 1990-го года рождения получил два ранения – в грудь и правую ногу. К сожалению, его жизнь не удалось спасти.

Отметим, что на момент преступления военнослужащий был под действием амфетамина. На данный момент он задержан.

Солдат ВСУ под наркотой застрелил мужчину – ФОТО - фото 186186

По факту убийства открыто уголовное производство (ч. 1 ст. 115 УКУ "Умышленное убийство").

Напомним, нацгвардеец прострелил себе голову в суде.

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ВСУ убийство Киевская область Новости Украина
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