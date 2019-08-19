Солдат ВСУ под наркотой застрелил мужчину – ФОТО

Солдат ВСУ под наркотой застрелил человека – ФОТО

В Киевской области произошло ЧП: 22-летний контрактник застрелил гражданского. От полученных травм мужчина скончался.

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона.

"18 августа в комнате общежития в селе Залесье Броварского района Киевской области военнослужащий военной службы по контракту открыл стрельбу. 22-летний старший солдат совершил 4 выстрела из кустарно изготовленного оружия в сторону гражданского", - говорится в сообщении.

Мужчина 1990-го года рождения получил два ранения – в грудь и правую ногу. К сожалению, его жизнь не удалось спасти.

Отметим, что на момент преступления военнослужащий был под действием амфетамина. На данный момент он задержан.

По факту убийства открыто уголовное производство (ч. 1 ст. 115 УКУ "Умышленное убийство").

Напомним, нацгвардеец прострелил себе голову в суде.