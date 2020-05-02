На Житомирщине сгорела бабушка: Она поджигала траву

На Житомирщине сгорела бабушка: Она поджигала траву

В пятницу, 1 мая, в Житомирской области от огня погибла 78-летняя женщина.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Инцидент произошел в с. Гремячее Романовского района. По словам очевидцев, местная бабушка решила сжечь остатки сухой растительности на собственном участке. Так как в тот день наблюдалась сухая и ветреная погода, огонь очень быстро распространился по территории.

Немного погодя соседи увидели густой столб дыма на огороде. Когда они прибежали к месту происшествия, то увидели, что старушка лежит у пожарища в полубессознательном состоянии.

Очевидцы вызвали "скорую". Женщина получила 50% ожогов тела 4 степени. Спасти ее жизнь так и не удалось.

Напомним, 4 апреля в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС загорелся лес. Спасатели ГСЧС подняли авиацию для тушения пожара. По уверению пожарных, ситуация по локализации огня являлась полностью контролируемоей, радиационный фон не превышал допустимой нормы.

14 апреля из-за дождя пожары прекратились, спасателям лишь осталось дотушить тлеющую траву.

16 апреля пожары возобновились с новой силой.