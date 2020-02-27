Коронавирус из Китая Сергей Тигипко Владимир Зеленский война на Донбассе

На Волыни заживо сгорели дети: Раскрыты детали

13:41
На Волыни заживо сгорели дети: Раскрыты детали - фото 1
На Волыни заживо сгорели дети: Раскрыты детали

В четверг, 27 февраля, в с. Балашив Волынской области сгорел дом. В результате пожара погибли два ребенка.

В Одессе сгорели заживо три человека. Что произошло?

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

2:20 к месту вызова прибыло первое подразделение пожарных. Всего на месте происшествия были сосредоточены силы трех подразделений - местных пожарных команд села Балашив и Любитов, а также спасатели четвёртый ДПРЧ города Ковеля. На момент прибытия пожар достиг крыши и охватил весь дом", - говорится в сообщении.

На Волыни заживо сгорели дети: Раскрыты детали - фото 196470

Спустя час ГСЧСникам удалось локализировать пожар. После осмотра места происшествия, спасатели обнаружили тела двух детей 2014 и 2017 гг. рождения. На данный момент устанавливаются обстоятельства их гибели. По предварительным данным, огонь вспыхнул из-за недостатков конструкции печного отопления.

Напомним, в Киеве сгорела дотла маршрутка. Предположительно, ее подорвали. Инцидент произошел неподалеку от ст.м. "Лесная". По данным неофициальных источников, в машину бросили бутылку с горючей смесью. ФОТО и ВИДЕО смотрите по ссылке.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
ГСЧС дети пожар Волынская область Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
ГБР открыло дело на Байдена: Причина поражает - фото 1
ГБР открыло дело на Байдена: Причина поражает
12:20
Сын Луценко замешан в контрабанде леса - расследование - фото 1
Сын Луценко замешан в контрабанде леса - расследование
11:20
У украинки обнаружили коронавирус: Все подробности - фото 1
У украинки обнаружили коронавирус - СМИ
08:42
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Чечня диктует свою волю - фото 1
Чеченский бумеранг: Как имперская политика аукнулась России
23 февраля, 18:30
Дело Ричарда Джуэлла - большой фильм от мастера - фото 1
Дело Ричарда Джуэлла: Рецензия на новый фильм Клинта Иствуда
21 февраля, 20:00
Протесты в Новых Санжарах могли случиться в любом населенном пункте Украины - фото 1
300 санжарцев: Почему украинцы готовы расправляться с эвакуированными из Уханя
21 февраля, 10:00