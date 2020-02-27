На Волыни заживо сгорели дети: Раскрыты детали

На Волыни заживо сгорели дети: Раскрыты детали

В четверг, 27 февраля, в с. Балашив Волынской области сгорел дом. В результате пожара погибли два ребенка.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В 2:20 к месту вызова прибыло первое подразделение пожарных. Всего на месте происшествия были сосредоточены силы трех подразделений - местных пожарных команд села Балашив и Любитов, а также спасатели четвёртый ДПРЧ города Ковеля. На момент прибытия пожар достиг крыши и охватил весь дом", - говорится в сообщении.

Спустя час ГСЧСникам удалось локализировать пожар. После осмотра места происшествия, спасатели обнаружили тела двух детей 2014 и 2017 гг. рождения. На данный момент устанавливаются обстоятельства их гибели. По предварительным данным, огонь вспыхнул из-за недостатков конструкции печного отопления.

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