В Одессе сгорели заживо три человека. Что произошло?
В понедельник, 3 февраля, в Одессе сгорели три человека.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"В 04 час. 23 мин. в Суворовском районе г. Одесса в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома возник пожар, в результате которого погибли 3 человека. В 04 ч. 52 мин. подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован на площади 15 м2", - говорится в сообщении.
На данный момент причина возгорания устанавливается. На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления ГСЧС в Одесской области.
Напомним, в Киеве сгорела дотла маршрутка. Предположительно, ее подорвали. Инцидент произошел неподалеку от ст.м. "Лесная". По данным неофициальных источников, в машину бросили бутылку с горючей смесью. ФОТО и ВИДЕО смотрите по ссылке.