В Одессе сгорели заживо три человека. Что произошло?

В Одессе сгорели заживо три человека. Что произошло?

В понедельник, 3 февраля, в Одессе сгорели три человека.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В 04 час. 23 мин. в Суворовском районе г. Одесса в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома возник пожар, в результате которого погибли 3 человека. В 04 ч. 52 мин. подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован на площади 15 м2", - говорится в сообщении.

На данный момент причина возгорания устанавливается. На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления ГСЧС в Одесской области.

Напомним, в Киеве сгорела дотла маршрутка. Предположительно, ее подорвали. Инцидент произошел неподалеку от ст.м. "Лесная". По данным неофициальных источников, в машину бросили бутылку с горючей смесью. ФОТО и ВИДЕО смотрите по ссылке.