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На Супрун готовят "атаку" - заявление

Вчера, 19:30
На Супрун готовят "атаку" - заявление - фото 1
На Супрун готовят "атаку" - заявление

На Минздрав Уляны Супрун готовят очередную "атаку".

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Об этом глава учреждения сообщила в Facebook.

"Узнали, что готовится очередная атака на Министерство здравоохранения Украины и изменения, которые мы внедряем. Это очередная атака не просто на нашу команду, а на всех пациентов и медиков", - написала Супрун.

По словам чиновницы, оппоненты медреформы снова принялись за старое, т.к. в комитете ВРУ по предотвращению и противодействию коррупции попытались обвинить Минздрав в "незаконном распределение бюджетных средств".

"Спасибо народному депутату Игорю Артюшенко за то, что сообщил нам и не допустил принятия такого решения", - подытожила госпожа Супрун и похвалила саму себя за работу.

"Как следствие - тысячи врачей и медсестер получили выгодные условия труда, местные власти - успешные социальные объекты, а пациенты - качественные и доступные медицинские услуги. Это происходит по всей стране. Это реальные ощутимые изменения и новое качество", - заявила политик.

Напомним, министр здравоохранения Ульяна Супрун заявила о готовности сотрудничать с командой Зе.

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Ульяна Супрун Министерство здравоохранения Новости Украина
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