Супрун жаждет работать с Зеленским

18:20 30 апреля,

Супрун жаждет работать с Зеленским

Министр здравоохранения Ульяна Супрун заявила о готовности сотрудничать с командой Зе.

По словам чиновницы, Минздрав уже получил поддержку от приближенных избранного гаранта.

"Мы готовы представить изменения, но настаиваем на том, что они уже начаты и необратимы. Что второй этап реформы начинается летом, а третий, последний, по изменению финансирования – с 2020 года", - заявила Супрун.

Также министр (министресса?) добавила, что готова вести диалог с любой конструктивной силой.

Стоит отметить, что во время дебатов 19 апреля Зеленский раскритиковал медреформу, задав Порошенко вопрос "почему лекарства такие дорогие".

Немного погодя начали ходить слухи о будущем назначении главой Минздрава популярного педиатра Евгения Комаровского. Однако позже тот начал отрицать свое участие в политике.

Напомним, после того, как лидер президентской гонки выступил с предложением сдать тест на употребление наркотиков и пригласил Порошенко в фактически карманную лабораторию, Ульяна Супрун не смогла оставаться в стороне.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения, а также развенчательница мифов снова осталась в тренде.

На своей странице в Facebook Супрун пояснила, в какой лаборатории нужно сдавать анализы, чтобы наверняка убедиться в том, что хотя бы один из претендентов на должность президента не является наркоманом.

По словам и.о. министра, точно ответить на вопрос, принимал ли человек запрещённые препараты, можно лишь при правильной проверке анализов. А сделать это могут далеко не все лаборатории.

"Наркотические вещества в организме обнаружить нелегко. Вот почему спортсмены или лица, совершившие преступление, проходят тщательные обследования и сдают биологические жидкости в специальные лаборатории, - пояснила Супрун. - Для основательного анализа необходимо специфическое оборудование, обеспечивающее проведение хромато-масс-спектрометрии. Все остальное, например, тест-полоски, которые обещают результат за 15 минут, не является достоверным показателем".