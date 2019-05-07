Супрун подала в суд на 1+1. Во всем виноваты фейки

22:30 07 мая,

Супрун подала в суд на 1+1. Во всем виноваты фейки

Глава МОЗ Ульяна Супрун подала в суд на ведущего программы «Деньги» Александра Дубинского. Всему виной фейки.

Соответствующее заявление и.о. написала в Facebook.

"В своих материалах относительно меня и министерства Александр выдает свои суждения за факты либо создает вокруг реальных событий лживый контекст. Свою ложь он подкрепляет либо фейковыми документами без деталей и корректной ссылки на нормативные акты, либо документами, которые не подкрепляют суть озвученных обвинений", - заявила медик.

И тут же добавила, что так она поступает лишь по совету своих подписчиков.

"На Александра минимум четыре раза подавали иски в суд. Все дела касаются опровержения информации, недостоверной информации, предоставления доказательств и защиты деловой репутации. Получила много сообщений и комментариев, о необходимости тоже подавать в суд",.

Заявление уже зарегистрировано в Соломенском суде города Киева. Осталось лишь дождаться заседания и решения Фемиды.

Напомним, 5 февраля Ульяну Супрун отстранил от должности судья Окружного админсуда Киева, который ранее восстанавливал коррупционера-Насирова. Такое решение служитель Фемиды принял по иску ненавистника чиновницы Игоря Мосийчука.

Что касается Александра Дубинского, то поквитаться с ним хочет не только Супрун, но и многие другие политики, чиновники и бизнесмены. Дубинский - первоклассный информационный киллер, не гнушающийся ударами ниже пояса, откровенной чернухой и заказными материалами. Тем не менее, часто он оказывается прав. Именно через него сливают кучу важно и часто правдивой информации (с какой целью - другой вопрос). Так, в ходе кампании-2019 Дубинский стал главным специалистом по "Порошенко" и его окружению.