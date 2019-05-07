Владимир Зеленский Святослав Вакарчук Игра Престолов Евровидение-2019 война на Донбассе

Супрун подала в суд на 1+1. Во всем виноваты фейки

07 мая, 22:30
Супрун подала в суд на 1+1. Во всем виноваты фейки - фото 1
Супрун подала в суд на 1+1. Во всем виноваты фейки

Глава МОЗ Ульяна Супрун подала в суд на ведущего программы «Деньги» Александра Дубинского. Всему виной фейки.

Супрун жаждет работать с Зеленским

Соответствующее заявление и.о. написала в Facebook.

"В своих материалах относительно меня и министерства Александр выдает свои суждения за факты либо создает вокруг реальных событий лживый контекст. Свою ложь он подкрепляет либо фейковыми документами без деталей и корректной ссылки на нормативные акты, либо документами, которые не подкрепляют суть озвученных обвинений", - заявила медик.

И тут же добавила, что так она поступает лишь по совету своих подписчиков.

"На Александра минимум четыре раза подавали иски в суд. Все дела касаются опровержения информации, недостоверной информации, предоставления доказательств и защиты деловой репутации. Получила много сообщений и комментариев, о необходимости тоже подавать в суд",.

Заявление уже зарегистрировано в Соломенском суде города Киева. Осталось лишь дождаться заседания и решения Фемиды.

Напомним, 5 февраля Ульяну Супрун отстранил от должности судья Окружного админсуда Киева, который ранее восстанавливал коррупционера-Насирова. Такое решение служитель Фемиды принял по иску ненавистника чиновницы Игоря Мосийчука.

Что касается Александра Дубинского, то поквитаться с ним хочет не только Супрун, но и многие другие политики, чиновники и бизнесмены. Дубинский - первоклассный информационный киллер, не гнушающийся ударами ниже пояса, откровенной чернухой и заказными материалами. Тем не менее, часто он оказывается прав. Именно через него сливают кучу важно и часто правдивой информации (с какой целью - другой вопрос). Так, в ходе кампании-2019 Дубинский стал главным специалистом по "Порошенко" и его окружению.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Ульяна Супрун Телеканал 1+1 суд Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Народный фронт слился из де-факто не существующей коалиции - фото 1
"Народный фронт" выходит из парламентской коалиции
11:00
Таки добрался: Коломойский уже в Киеве - фото 1
Таки добрался: Коломойский уже в Киеве
Вчера, 22:46
Монополии быть: Ахметов купил еще два облэнерго - фото 1
Монополии быть: Ахметов купил еще два облэнерго
Вчера, 21:30
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Трагічні сторінки - фото 1
Операція «Вісла» як болюча віха стосунків України та Польщі
28 апреля, 14:15
Список самых крутых сериалов апреля 2019 - фото 1
Что смотреть дома: лучшие сериалы апреля 2019
28 апреля, 13:00
Новый конфайнмент - шанс на спасение человечества от радиации - фото 1
Зона отчуждения - куда не попадают сталкеры: Фоторепортаж из Чернобыля
26 апреля, 16:00
Загрузка...