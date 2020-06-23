На судящегося с Зеленским мэра Черкасс натравили госпроверки и СБУшников (ВИДЕО)

Бондаренко жалуется на пакости

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко, который в свое время решил попиариться и отменить карантин в городе вопреки постановлению Кабмина, пытается отсудить у президента Зеленского символическую гривну.

Судя по всему, конфликтующий с Зеленским ради хайпа и победы на выборах городской голова попал в опалу официального Киева, а теперь ему мелко пакостят.

Как заявил сам Бондаренко на своей странице в Facebook, вчера он получил сразу два письма - от СБУ и аудиторской службы.

В первом послании сказано, что подчиненные соратника Зеленского Баканова лишили мэра доступа к государственной тайне. Это может всерьез ограничить возможности городского головы, так что в случае, если спецслужбисты пошли на такой шаг из мести, речь идет о целенаправленной подрывной деятельности. Во втором письме мэра уведомили о проведении внеплановой аудиторской проверки.

- Похоже, Служба безопасности, вместо того, чтобы ловить шпионов, с утра до вечера занята городским головой Черкасс за то, что он посмел ослабить карантин. Кроме того, сегодня уведомили из аудиторской службы о проведении мероприятий государственного контроля, - заявил мэр.

Напомним, еще 1 мая горсовет Черкасс разрешил работу местных магазинов, рынков и парикмахерских. В этот же день глава МВД Арсен Аваков пригрозил мэру города "жестким реагированием".

Позже Анатолий Бондаренко обвинил Офис президента Украины в давлении из-за ослабления карантинных мер в Черкассах.

20 мая президент Украины Владимир Зеленский организовал большую пресс-конференцию по итогам года своего правления. Отвечая на один из вопросов, глава государства обозвал мэра Черкасс "бандитом". Правда, спустя неделю центральные власти Украины встали на лыжню послабления карантина во что бы то ни стало. В итоге страна скатывается в коронавирусный хаос, а в Кабмине рассказывают о том, что они в этом не виноваты.