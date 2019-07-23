На скандальном округе Пашинского побеждает депутат от БПП

Бойцы Нагцвардии не зарешали победу "Слуги народа" на 64 округе

После прилета вертолетов с силами Нацгвардии в Коростене неожиданно выбился в лидеры депутат от "Европейской солидарности" Владимир Арешонков. До этого основная борьба разгоралась между представителем "Слуги народа" и зашкваренным партнером Петра Порошенко Сергеем Пашинским.

Судя по всему, спасти "Слугу народа" Вячеслава Сигачева от Пашинского нацгвардейцы все же смогли.

Но обеспечить партии Зеленского мандат прилет спецназа все же не сумели. По данным обработки 99,33% бюллетеней, место нардепа достанется депутату восьмого созыва от БПП Владимиру Арешонкову. Он набрал 27,63% симпатий жителей 64 округа.

На втором месте оказался Зе-кандидат Сигачев с минимальным отрывом в 26,81%. Стрелок-Пашинский же шансов пройти в Раду, как оказалось, не имел. За него крестик поставили только 17,91% жителей района.

Напомним, вчера вечером после звонка Авакову по поводу происходящей на округе чертовщине в Коростень на вертолетах прилетели нацгвардейцы.

Напомним, ЦИК объявил досрочные выборы в Верховную Раду состоявшимися, так что перевыборов не будет.

После обработки центризбиркомом 92,43% протоколов, лидирует в голосовании партия Владимира Зеленского "Слуга народа" с 43,11%.

На втором месте находятся открытые сепары из "Оппозиционной платформы - "За жизнь", за которых проголосовали 12,95% ватников с пока ещё украинским гражданством.

"Европейская солидарность" сместилась на четвёртое место, а пока ещё обходит ее "Батькивщина". Правда, разрыв между политсилами составляет всего 0,03% - 8,18 против 8,15.

Последней же в Раду попадает "Голос" Святослава Вакарчука- 5,87%.