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На скандальном округе Пашинского побеждает депутат от БПП

12:00
Бойцы Нагцвардии не зарешали победу "Слуги народа" на 64 округе - фото 1
Бойцы Нагцвардии не зарешали победу "Слуги народа" на 64 округе

После прилета вертолетов с силами Нацгвардии в Коростене неожиданно выбился в лидеры депутат от "Европейской солидарности" Владимир Арешонков. До этого основная борьба разгоралась между представителем "Слуги народа" и зашкваренным партнером Петра Порошенко Сергеем Пашинским.

Судя по всему, спасти "Слугу народа" Вячеслава Сигачева от Пашинского нацгвардейцы все же смогли.

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Но обеспечить партии Зеленского мандат прилет спецназа все же не сумели. По данным обработки 99,33% бюллетеней, место нардепа достанется депутату восьмого созыва от БПП Владимиру Арешонкову. Он набрал 27,63% симпатий жителей 64 округа.

На втором месте оказался Зе-кандидат Сигачев с минимальным отрывом в 26,81%. Стрелок-Пашинский же шансов пройти в Раду, как оказалось, не имел. За него крестик поставили только 17,91% жителей района.

Напомним, вчера вечером после звонка Авакову по поводу происходящей на округе чертовщине в Коростень на вертолетах прилетели нацгвардейцы.

Напомним, ЦИК объявил досрочные выборы в Верховную Раду состоявшимися, так что перевыборов не будет.

После обработки центризбиркомом 92,43% протоколов, лидирует в голосовании партия Владимира Зеленского "Слуга народа" с 43,11%.

На втором месте находятся открытые сепары из "Оппозиционной платформы - "За жизнь", за которых проголосовали 12,95% ватников с пока ещё украинским гражданством.

"Европейская солидарность" сместилась на четвёртое место, а пока ещё обходит ее "Батькивщина". Правда, разрыв между политсилами составляет всего 0,03% - 8,18 против 8,15.

Последней же в Раду попадает "Голос" Святослава Вакарчука- 5,87%.

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Выборы в Раду 2019 ЦИК Новости Вячеслав Сигачев Сергей Пашинский БПП / Европейская Солидарность
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