Волкер срочно летит в Украину разбираться с Зеленским и "Слугой народа"

Курт Волкер вылетает в Украину разбираться с последствиями выборов

На этой неделе, сразу после оглашения результатов парламентских выборов, спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер прилетит в Киев с посланием для президента Владимира Зеленского.

Об этом на своей странице в Twitter написал сам дипломат, отметив, что выборы в парламент прошли прозрачно и демократично.

"Поздравления народу Украины – сильный голос за реформы! Ждем встреч на этой неделе в Украине", - подчеркнул Волкер.

Congratulations to the people of Ukraine — a strong vote for reform! Looking forward to meetings this week in Ukraine. — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) July 22, 2019

Как известно, посланник из Вашингтона оказывал весьма сильное влияние на политику Украины ещё при Петре Порошенко. Передавая послания из Белого дома, Волкер не давал нашим властям свернуть с проукраинской дорожки. После выборов президента Волкер также прилетал в Киев, чтобы убедиться в том, что Зеленский просто так не сольёт национальные интересы Штатов в нашей стране и в противодействии русским.

Теперь же, когда "Слуга народа" сможет создать монокоалицию силами помощников экс-нардепов из самых разных партий, сомнительных бизнесменов, кума Медведчука и прочих совсем не чистых деятелей, в Вашингтоне, судя по всему, решили не затягивать с поездкой Волкера в Украину.

Напомним, после обработки центризбиркомом 92,43% протоколов, лидирует в голосовании партия Владимира Зеленского "Слуга народа" с 43,11%.

На втором месте находятся открытые сепары из "Оппозиционной платформы - "За жизнь", за которых проголосовали 12,95% ватников с пока ещё украинским гражданством.

"Европейская солидарность" сместилась на четвёртое место, а пока ещё обходит ее "Батькивщина". Правда, разрыв между политсилами составляет всего 0,03% - 8,18 против 8,15.

Последней же в Раду попадает "Голос" Святослава Вакарчука- 5,87%.