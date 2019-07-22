Вертолет, спецназ, учитель и два депутата: Будни украинских выборов

Маски-шоу в Коростене / Без Табу

Одним из самых интересных на парламентских выборах 2019 оказался 64 избирательный округ в городе Коростень Житомирско области. Там, чтобы все посчитать, понадобился спецназ на вертолетах.

Фабула простая. Округ №64 считает своим одиозный депутат от не существующего уже "Народного фронта" Сергей Пашинский (тот самый,что стрелял в человека, захватывал конфетную фабрику и натравливал "ментов" на неугодных ему журналистов.

Оппонентами Пашинского выступили еще один действующий нардеп (от БПП) Владимир Арешонков и Вячеслав Сигачев (от "Слуги народа").

Последний - простой учитель в школе и участник АТО. Однако именно за Сигачева отдали свои голоса жители Коростеня. По итогам обработки 62,5% голосов кандидат от "Слуги народа" лидирует с 29,15%. На втором месте - Арешонков (26,5%), на третьем - Пашинский (17,2%).

Однако окончательные результаты на 64 округе никак не огласят. Дело в том, что этому мешают вооруженный спецназ ТОР, который прибыл в Коростень из Киева на вертолете МИ-8, а также вооруженные автоматами бойцы Нацгвардии.

Вооруженные участники избирательного процесса в Коростене / фото - Без Табу

Они заявляют, что находятся здесь не как Маски-шоу, а для обеспечения безопасности волеизъявления и даже хотят транспортировать бюллетени с мокрыми печатями на вертолете. Нацполиция объясняет свое присутствие превентивными действиями в случае возможных провокаций, однако не объясняет, кто же должен эти провокации готовить - школьный учитель Сигачев, депутат Арешонков или агрессивный депутат Пашинский.

Официальный сюжет МВД о ситуации со спецназом в Коростене:

Местные активисты справедливо считают это технологией запугивания от Пашинского и его коллег по НФ из МВД.

От кого спецназ? / фото - Без Табу

Отметим, что проигрыш для скандального депутата Пашинского может действительно стать знаковым - он фигурант многих коррупционных скандалов и не исключено, что без депутатского мандата и влияния в ближайшем будущем может оказаться на скамье подсудимых.