В Киеве скончался избитый пасынком ветеран АТО

Игорь Панов умер в больнице

В среду, 20 ноября, в одной из больниц Киева скончался ветеран войны на Донбассе Игорь Панов, известный под позывным "Хан". 10 дней назад его вместе с супругой нашли с проломленными головами в подъезде их дома.

О смерти защитника Украины сообщила на своей странице в Facebook волонтер Татьяна Руденька.

"Хана" не стало. Без подробностей. Похорон /поминки будем организовывать мы, сослуживцы 90-го батальона, волонтеры, друзья", - отметила она. - С разрешения всех, кто помогал финансово на спасение "Хана", используем эти деньги на похороны".

Игоря Панова, как подозревают следователи, убил его же пасынок. Именно его вместе с подельником взяли копы через день после нападения на чету. По данным следствия, злоумышленники накинулись на жену ветерана и на него самого с кулаками, проломили им головы, и попытались скрыться.

В результате ЧП Панов оказался в критическом состоянии в коме. Супруге досталось чуть меньше. Медики надеются, что она выживет.

Причины жуткого избиения мужа и жены полицейским неизвестны. Они расследуют уголовное дело по части второй статьи 15 и части второй статьи 115 УК Украины - "Покушение на умышленное убийство". Впрочем, после смерти пострадавшего квалификацию производства изменят.