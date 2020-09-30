На Луганщине пылают масштабные пожары: Пламя тушат сотни спасателей
В среду, 30 сентября, Луганскую область охватили масштабны пожары. На месте ЧП работают сотни пожарных.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"Всего на тушение лесных пожаров в трех районах привлечены 192 человека и 44 единицы техники, из них от ГСЧС 107 человек 22 единицы техники. Тушение пожаров осложняет сильный порывистый ветер скоростью более 20 м/с", - говорится в сообщении.
По данным Укргидрометцентра на территории Луганской области с 1 по 5 октября будет наблюдаться малооблачная погода без осадков, что значительно усложнит работу пожарным.
Напомним, что…
В начале сентября Харьковщину и Луганщину охватили мощные пожары. Довольно быстро сокрушительное пламя успело охватить сотни гектаров леса. После нескольких дней борьбы спасателям ГСЧС удалось потушить огонь.