Пожары на Луганщине уничтожили десятки домов, несколько человек погибло – ВИДЕО

Пожары на Луганщине уничтожили десятки домов, несколько человек погибло – ФОТО

Во вторник, 7 июля, лесные пожары в Луганской области уничтожили десятки дачных хозяйств и унесли жизни нескольких человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"6 июля в 13 час. 21 мин. вблизи с. Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского (кварталы 111, 112, 113, 114) и Ахтырского (квартал 57) лесничества возник лесной пожар на площади около 50 га, из них верховая 20 га. В 8 часов. 11 мин. 7 июля пожар был локализован. В связи с порывистым ветром (до 25 м / с) и высокой температурой воздуха (+ 38) произошло распространение пожара на с. Смоляниново Новоайдарского района. Предварительно 5 человек погибли и 9 госпитализированы в больницу. Огнем уничтожено около 80 дачных домов садового кооператива "Волчья яма" и 30 жилых домов в с. Смоляниново", - говорится в сообщении.

На данный момент к тушению пожара привлечены 361 человек и 85 единиц техники, из них 310 спасателей ГСЧС и 66 единиц техники. В помощь наличному составу, Гослужа чрезвычайных ситуаций направила в зону бедствия 37 автоцистерн и 220 человек из Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей.

Напомним, пожар в Чернобыле: Полиция вручила подозрения поджигателям.