Владимир Зеленский Карантин в Украине Конституционный суд Беларусь Гео Лерос война на Донбассе Досье

Спасатели ликвидировали масштабные пожары на Луганщине

11:00
Спасатели ликвидировали масштабные пожары на Луганщине - фото 1
Спасатели ликвидировали масштабные пожары на Луганщине

В субботу, 5 сентября, спасатели ГСЧС ликвидировали масштабные пожары в Луганской области.

На Харьковщине целое село сгорело дотла

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7 ч. 5 сентября угрозы населенным пунктам нет. Инженерной техникой создано 6 минерализованных полос для защиты ГРП вблизи с. Лобачево. Всего на территории области к тушению пожаров привлечены 200 человек и 53 единиц техники, из них от ГСЧС 167 человек личного состава и 38 единиц техники. Координацию работ по тушению пожаров осуществляет оперативная группа Главного управления ГСЧС Украины в Луганской области во взаимодействии с командованием Операции объединенных сил", - говорится в сообщении.

Спасатели ликвидировали масштабные пожары на Луганщине - фото 204993

Что было ранее?

2 сентября Харьковщину и Луганщину охватили мощные пожары. Довольно быстро сокрушительное пламя успело охватить сотни гектаров леса. По предварительной информации, причиной пожара стало возгорание свалки. В то же время правоохранительные органы не исключают версии поджога.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
пожар Луганская область ГСЧС Новости Украина
Без табу
Другое на тему
СOVID-19 нанес Украине мощный удар: Достигнут страшный антирекорд - фото 1
СOVID-19 нанес Украине мощный удар: Достигнут страшный антирекорд
12:39
Филарет заболел коронавирус - фото 1
Патриарх Филарет подхватил коронавирус: Ранее он винил в COVID-19 геев
Вчера, 18:35
Мент-наркодилер был вооружен пистолетом Януковича - фото 1
У мента-наркодилера нашли пистолет Януковича (ФОТО+ВИДЕО)
Вчера, 16:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Народе мій, до тебе я ще верну - фото 1
Невольники чести: Почему украинские диссиденты жертвовали собой не напрасно
Вчера, 10:25
Танки Вермахту на вулицях Львова - фото 1
Перший день війни: Коли Друга світова прийшла до України
01 сентября, 08:30
Вбивці Іси Мунаєва та охоронці Захарченка: чим займалися кадирівці головорізи на Донбасі - фото 1
Вбивці Іси Мунаєва та охоронці Захарченка: чим займалися кадирівці головорізи на Донбасі
14 августа, 13:00