Спасатели ликвидировали масштабные пожары на Луганщине

Спасатели ликвидировали масштабные пожары на Луганщине

В субботу, 5 сентября, спасатели ГСЧС ликвидировали масштабные пожары в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7 ч. 5 сентября угрозы населенным пунктам нет. Инженерной техникой создано 6 минерализованных полос для защиты ГРП вблизи с. Лобачево. Всего на территории области к тушению пожаров привлечены 200 человек и 53 единиц техники, из них от ГСЧС 167 человек личного состава и 38 единиц техники. Координацию работ по тушению пожаров осуществляет оперативная группа Главного управления ГСЧС Украины в Луганской области во взаимодействии с командованием Операции объединенных сил", - говорится в сообщении.

Что было ранее?

2 сентября Харьковщину и Луганщину охватили мощные пожары. Довольно быстро сокрушительное пламя успело охватить сотни гектаров леса. По предварительной информации, причиной пожара стало возгорание свалки. В то же время правоохранительные органы не исключают версии поджога.