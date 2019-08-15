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На Луценко "откроют" дело. Раскрыты детали

10:25
На Луценко "откроют" дело. Раскрыты детали - фото 1
На Луценко "откроют" дело. Раскрыты детали

Соломенский районный суд обязал НАБУ открыть дело на Юрия Луценко. Главу ГПУ подозревают в злоупотреблении властью.

В ГПУ восстали против Луценко. Дело дошло до суда

Об этом сообщают "Украинские новости".

Согласно источнику, на недавнем судебном заседании была рассмотрена история данного вопроса. 13 октября 2018 г. заявитель обратился с заявлением к главе ВРУ Андрею Парубию о "преступлениях генпрокурора" ( ст. 364 УКУ).

1 февраля комитет ВРУ по вопросам предотвращения и противодействия коррупции направил соответствующее обращение в НАБУ. Однако бюро отказалось открывать дело.

5 августа Фемида удовлетворила жалобу заявителя (имя не указано – прим. ред) и обязало антикоррупционный орган начать производство в отношении Луценко.

Отметим, что новая власть очень даже не против убрать Юрия Луценко с занимаемой должности. На первых порах тот попытался доказать свою полезность, пообещав гаранту помочь в борьбе с коррупцией, поскольку у Команды Зе "мало опыта" в этом деле.

А позже одиозный генпрокурор и вовсе оспорил перспективу своего увольнения, заявив, что у президента нет на это права.

Все бы ничего, но п.11 ст. 106 Конституции Украины ясно гласит, что Президент Украины имеет право на подачу Раде прошения об увольнении Генпрокурора. В то же время ст. 42 Закона "О прокуратуре" уточняет, что парламент может отправить главу ГПУ в отставку, если тот не соответствует занимаемой должности. А тут уж без комментариев…

Напомним, наследник Луценко "лишит" работы Матиоса. У того дали ответку.

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ГПУ Юрий Луценко НАБУ Андрей Парубий Верховна Рада Новости Украина
Украинские новости
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