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Наследник Луценко "лишит" работы Матиоса. У того дали ответку

19:40
Наследник Луценко "лишит" работы Матиоса. У того дали ответку - фото 1
Наследник Луценко "лишит" работы Матиоса. У того дали ответку

"Будущий" глава ГПУ Руслан Рябошапка выступил за ликвидацию военной прокуратуры.

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Об этом юрист сообщил в интервью 24 каналу.

"Думаю, что военная прокуратура будет одной из систем, которая будет подлежать изменениям... Моя позиция в том, что я не вижу необходимости в существовании военной прокуратуры", - заявил Рябошапка.

Слова юриста очень не понравились работникам военной прокуратуры и они записали ответ в Facebook.

"Считаем неприемлемыми заявления о ненужности военной прокуратуры, которые обусловлены поверхностным представлением о ее деятельности. Надеемся, что очередные реформы будут конструктивными и обдуманными, лишенными чьих-либо заказов, упакованных в реформаторскую обертку с бантиком. Война еще не всех вылечила", - отметила пресс-служба ГПУ.

Наследник Луценко 'лишит' работы Матиоса. У того дали ответку - фото 185575
Напомним, ГПУ выступила против людей Порошенко. Раскрыты детали.
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ГПУ военная прокуратура Руслан Рябошапка Новости Украина
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