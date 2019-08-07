Наследник Луценко "лишит" работы Матиоса. У того дали ответку

Наследник Луценко "лишит" работы Матиоса. У того дали ответку

"Будущий" глава ГПУ Руслан Рябошапка выступил за ликвидацию военной прокуратуры.

Об этом юрист сообщил в интервью 24 каналу.

"Думаю, что военная прокуратура будет одной из систем, которая будет подлежать изменениям... Моя позиция в том, что я не вижу необходимости в существовании военной прокуратуры", - заявил Рябошапка.

Слова юриста очень не понравились работникам военной прокуратуры и они записали ответ в Facebook.

"Считаем неприемлемыми заявления о ненужности военной прокуратуры, которые обусловлены поверхностным представлением о ее деятельности. Надеемся, что очередные реформы будут конструктивными и обдуманными, лишенными чьих-либо заказов, упакованных в реформаторскую обертку с бантиком. Война еще не всех вылечила", - отметила пресс-служба ГПУ.