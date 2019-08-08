война на Донбассе Партия Слуга народа Андрей Богдан Владимир Зеленский

В ГПУ восстали против Луценко. Дело дошло до суда

19:40
В ГПУ восстали против Луценко. Дело дошло до суда - фото 1
В ГПУ восстали против Луценко. Дело дошло до суда

Подчиненный Луценко Сергей Горбатюк подал в суд на своего начальника.

Луценко подаст в отставку. Он сам назвал условие

Об этом сообщает "УП" со ссылкой на Окружной админсуд Киева.

"В Окружной административный суд Киева поступил иск начальника управления специальных расследований ГПУ Сергея Горбатюка к генеральному прокурору Юрию Луценко", - отметили в пресс-службе Фемиды.

Свое слово сказал и сам истец.

В ГПУ восстали против Луценко. Дело дошло до суда - фото 185655

Сергей Горбатюк

"Подготовили мы иск и отправляли его в суд. Может, с неделю назад, точно не готов сказать, потому что я сейчас в отпуске. ГПУ назначила служебное расследование, а мы обжаловали этот указ. Само расследование проводилось. Сейчас, может, уже и завершено", - прокомментировал ситуацию Сергей Горбатюк.

В чем проблема?

Истец считает незаконным приказ о служебном расследовании относительно блокировки передачи материалов уголовного производства НАБУ.

О каком именно деле идет речь – неизвестно. На данный момент Фемида решает вопрос открытия производства по заявлению истца.

Напомним, наследник Луценко "лишит" работы Матиоса. У того дали ответку.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
ГПУ Юрий Луценко суд Новости Украина
Украинская правда
powered by lun.ua
Другое на тему
Смешко обезглавил свою партию. Что творится? - фото 1
Смешко обезглавил свою партию, но не полностью. Что происходит? - ФОТО
21:40
Экс-президент Кыргызстана "сложил оружие" - фото 1
Экс-президент Кыргызстана "сложил оружие" - ВИДЕО
19:00
Парубий созывает группу новой Рады - фото 1
Парубий созывает часть новой Рады. Раскрыты детали
18:20
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Коты в зеленых мешках порвали на лоскуты старую власть - фото 1
Остаточне прощавай: Как отправляли на пенсию политических мастодонтов из Одессы
26 июля, 13:10
Борис Джонсон - друг Украины - фото 1
Враг Путина русофил Борис Джонсон: Самые яркие факты о премьере Британии
23 июля, 17:45
Пенниуорт - самый интригующий проект июля 2019 - фото 1
Что смотреть: Лучшие сериалы июля 2019
20 июля, 09:00
Загрузка...