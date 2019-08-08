В ГПУ восстали против Луценко. Дело дошло до суда

В ГПУ восстали против Луценко. Дело дошло до суда

Подчиненный Луценко Сергей Горбатюк подал в суд на своего начальника.

Об этом сообщает "УП" со ссылкой на Окружной админсуд Киева.

"В Окружной административный суд Киева поступил иск начальника управления специальных расследований ГПУ Сергея Горбатюка к генеральному прокурору Юрию Луценко", - отметили в пресс-службе Фемиды.

Свое слово сказал и сам истец.

Сергей Горбатюк

"Подготовили мы иск и отправляли его в суд. Может, с неделю назад, точно не готов сказать, потому что я сейчас в отпуске. ГПУ назначила служебное расследование, а мы обжаловали этот указ. Само расследование проводилось. Сейчас, может, уже и завершено", - прокомментировал ситуацию Сергей Горбатюк.

В чем проблема?

Истец считает незаконным приказ о служебном расследовании относительно блокировки передачи материалов уголовного производства НАБУ.

О каком именно деле идет речь – неизвестно. На данный момент Фемида решает вопрос открытия производства по заявлению истца.

Напомним, наследник Луценко "лишит" работы Матиоса. У того дали ответку.