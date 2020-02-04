Минздрав рассказал о "коронавирусе в Украине": Что известно?

19:00 04 февраля,

Минздрав рассказал о коронавирусе в Украине: Что известно?

Министерство здравоохранения Украины сообщило о состоянии украинских больных, ранее госпитализированных с подозрением на китайский коронавирус.

Об этом передает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пресс-службу МОЗ.

По данным министерства, по состоянию на 4 февраля 2020 в мире зарегистрировано 20 606 лабораторно подтвержденных случаев заболевания, из них 427 летальных. В Украине случаи заболевания на коронавирус не зафиксированы. Ранее сообщалось, что 1 февраля в аэропорт "Борисполь" обратились 2 пассажира с подозрением на заболевание 2019-nCoV. К счастью, опасения врачей не подтвердились: больным был поставлен диагноз ОРВИ.

Напомним, 3 февраля Кабмин утвердил план по борьбе с коронавирусом в Украине и создал штаб для противодействия болезни во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с главой МОЗ Зоряной Скалецкой о мерах борьбы против коронавируса. Министр здравоохранения поспешила успокоить главу государства, заявив, что ни один из случаев заболевания пока не подтвердился.