На фронте снова раненые и погибший, но в штабе заявляют о небоевых потерях

Чтобы не испортить фейковую статистику "соблюдения" перемирия и показывать, что "величайший лидер современности" якобы на самом деле договорился с Путиным, в штабе операции Объединенных сил не признают потери личного состава боевыми. Обстрелы же ос стороны оккупантов называют "беспокоящими".

В среду, 16 сентября, в пресс-центре ООС заявили о трех зафиксированных нарушениях перемирия со стороны террористов. В ответ на обстрелы боевиков украинские военные огонь не открывали.

Так, по данным штаба Операции объединенных сил, в районе Причепиловки Луганской области и Катериновки в Донецкой оккупанты "неприцельно" стреляли из подствольного гранатомета. Возле оккупированного села Калиновое Донецкой области террористы в полный рост обустраивали свои позиции, чего нашим бойцам делать запрещено. Но в руководстве ООС и это нарушением не называют.

Более того, вблизи Водяного русские использовали беспилотник, что также нарушает заключенные в Минске договоренности.

Что же касается потерь, то в штабе заявили о троих раненых, подорвавшихся на взрывных устройствах. Первое сдетонировало возле Водяного и было установлено оккупантами. Второе - растяжка - сработало возле Шумов, когда по требованию Зе команды пресс-офицер 36 бригады и полковник СЦКК пошли фотографировать "серую зону", чтобы доказать оккупантам, что украинские военные не обустраивают новых позиций. Но и эти потери благодаря позиции президента и его окружения "не считаются". Для бойцов это означает отсутствие выплат и фактическое непризнание государством нанесения ущерба здоровью во время защиты страны.

Погиб же военнослужащий якобы из-за "неосторожного обращения с гранатой" в районе Новотошковского. И, разумеется, в штабе ООС снова сделали все, чтобы Владимир Зеленский мог рассказывать о 50 с лишним днях перемирия на Донбассе.

Напомним, 23 июля Трехсторонняя контактная группа в Минске заключила очередное перемирие, по условиям которого с 27 июля на Донбассе запрещаются наступательные и разведывательные действия, ведение снайперского огня и размещение тяжелой техники в населенных пунктах. При этом украинских военных за нарушение перемирия будут наказывать дисциплинарным путем, а вот к террористам такие меры применять, разумеется, некому.

Более того, уже через 20 минут после наступления "мира" боевики нарушили все договоренности. В Кремле сразу же отморозились от ответственности, заявив о "своем невлиянии на захвативших часть Донбасса преступников". Чуть позже в министерстве обороны изменили указ военнослужащим и разрешили им открывать огонь по оккупантам в случае необходимости защищать свою жизнь. Тем не менее, все фиксируемые наблюдателями ОБСЕ обстрелы и взрывы у Зеленского по-прежнему списывают на "беспокоящий неприцельный огонь", а погибших называют "небоевыми потерями".