Украина подала в Гаагу заявление о военных преступлениях России в Иловайске и Дебальцево

В ОГП все же сумели передать в Гаагу документы против России

Украина вопреки противодействию некоторых представителей Зе команды все же подала в Международный уголовный суд документы, свидетельствующие о нарушении имущественных прав украинцев в оккупированном Крыму и о внесудебных расстрелах военнослужащих во Иловайске и Дебальцево.

В интервью "Радио Свобода" о подаче документов заявил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, против которого пророссийские соратники главы ОГП Ирины Венедиктовой развернули настоящую войну.

Судя по заявлению правоохранителя, вопреки противодействию откровенных сепаратистов, ему удалось добиться передачи документов в Гаагу.

- В информационном сообщении изложены факты практики ведения Россией боевых действий чужими руками, то есть привлечение к конфликту подконтрольных незаконных вооруженных формирований. Мы также собираемся передать в Офис прокурора Международного уголовного суда еще один пакет собранных доказательств совершения русскими военных преступлений. В частности, новые факты нарушений российским военным руководством договоренностей по зеленому коридору для ухода украинских сил под Иловайском, - отметил Мамедов.

Что же касается уже поданных в суд материалов, то в них указаны систематические убийства военнопленных и не представляющих угроз для оккупантов бойцов, а также расправы над мирными жителями.

Напомним, не так давно в Офисе генерального прокурора официально заявили о том, что причиной Иловайского окружения и расстрела террористами украинцев стало не "предательство Порошенко" и не "работа Муженко", как нам пять лет пытались рассказать из телевизора, а конкретно военная агрессия России, направленная на Украину.