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Украина подала в Гаагу заявление о военных преступлениях России в Иловайске и Дебальцево

16:00
В ОГП все же сумели передать в Гаагу документы против России - фото 1
В ОГП все же сумели передать в Гаагу документы против России

Украина вопреки противодействию некоторых представителей Зе команды все же подала в Международный уголовный суд документы, свидетельствующие о нарушении имущественных прав украинцев в оккупированном Крыму и о внесудебных расстрелах военнослужащих во Иловайске и Дебальцево.

В интервью "Радио Свобода" о подаче документов заявил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, против которого пророссийские соратники главы ОГП Ирины Венедиктовой развернули настоящую войну.

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Судя по заявлению правоохранителя, вопреки противодействию откровенных сепаратистов, ему удалось добиться передачи документов в Гаагу.

- В информационном сообщении изложены факты практики ведения Россией боевых действий чужими руками, то есть привлечение к конфликту подконтрольных незаконных вооруженных формирований. Мы также собираемся передать в Офис прокурора Международного уголовного суда еще один пакет собранных доказательств совершения русскими военных преступлений. В частности, новые факты нарушений российским военным руководством договоренностей по зеленому коридору для ухода украинских сил под Иловайском, - отметил Мамедов.

Что же касается уже поданных в суд материалов, то в них указаны систематические убийства военнопленных и не представляющих угроз для оккупантов бойцов, а также расправы над мирными жителями.

Напомним, не так давно в Офисе генерального прокурора официально заявили о том, что причиной Иловайского окружения и расстрела террористами украинцев стало не "предательство Порошенко" и не "работа Муженко", как нам пять лет пытались рассказать из телевизора, а конкретно военная агрессия России, направленная на Украину.

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Ирина Венедиктова Офис генерального прокурора Международный уголовный суд война на Донбассе терроризм Новости
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